وزير الري: الدولة المصرية لن تقبل بحدوث أزمة مائية في البلاد

أكد وزير الري محمد عبدالعاطي، أن الدولة المصرية لن تقبل بحدوث أزمة مائية، ولن تقبل بتصرف أحادي فيما يخص أزمة سد النهضة، مبينا أن هناك إجراءات من الممكن اتخاذها دون أن يوضح ما هي تلك الإجراءات.



وقال وزير الري - في تصريحات خاصة لقناة " أون تي في" مساء الأحد، إن رئيس الاتحاد الإفريقي يحاول وجود طرق لإيجاد مقترح ملموس للوصول لحلول لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا، مبينا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتقدم بأي مقترحات حتى الآن لإيجاد حلول بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.



وأضاف أن هناك تجميدا للموقف من ناحية المفاوضات، مشيرا إلى أن السد الإثيوبي يحتاج إلى تعاون بين الدول الثلاثة، وإلى تبادل البيانات والمعلومات لعدم الإضرار بشعوب دول المصب.

وكشف وزير الري والموارد المائية، أنه يتم إعادة استخدام المياه المستهلكة أكثر من 4 مرات لمواجهة العجز المائي في الحصة المصرية.



وأشار وزير الري إلى أنه تم تجهيز وإنشاء ما يقارب 120 محطة خلط مياه لسد العجز المائي، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه يتم الاستفادة بمخزون السد العالي في حالات الجفاف فقط، وأن الملء الثاني للسد الإثيوبي سيمثل جفافا صناعيا.