Quicksilver.. ريلمي تعتزم إطلاق هاتف بمواصفات جبارة ف 18 يونيو القادم

قالت شركة Realme ريلمي الصينية، إنها تعتزم إطلاق هاتف بمعالج Snapdragon 778 من شركة كوالكوم الأمريكية، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G بالإضافة إل عدد من الإمكانات المميزة، في 18 يونيو القادم.

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة ريلمي لم تفصح حت الآن عن اسم الهاتف القادم، ولكنها أعطت له اسم رمز وهو Quicksilver ، حيث من المفترض أن تعلن عن اسمه ف مؤتمرها اليوم حيث ستقدم إصدار GT Neo Flash Edition لهواتف GT Neo .

وسيأتي هاتف Quicksilver القادم من ريلمي بشاشة قياس 6.6 بوصة، من نوع AMOLED ، وبجودة + FHD ، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ومن المتوقع أن يحتوى هاتف Quicksilver القادم من ريلمي من ريلمى على بطارية 4500 مللي أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط ، كما سيحصل الهواتف على كاميرا رباعية خلفية الرئيسية ستكون بدقة 64 ميجا بيكسل.

واستطاعت شركة ريلمي أن تحقق أرقاما قياسية في مبيعات الهواتف الذكية، في الصين التي تعتبر أكبر سوق في العالم لمبيعات الهواتف، حيث استطاعت الشركة تحقيق زيادة كبيرة فى مبيعاتها تقدر ب 451 % على أساس سنوى.

ووصل سوق الهواتف الذكية في الصين إل نمو بنسبة 5٪ في الربع الأول من عام 2021، واستطاعت شركة ريلمي أن تكون العلامة التجارية الأسرع نموًا في الربع الأول من عام 2021.