قتال بين قوات الأمن وتحالف معارض في ميانمار بالقرب من حدود الصين

كشفت وسائل إعلام في ميانمار، عن نشوب قتال بين قوات الأمن وتحالف من جماعات عرقية مسلحة معارضة لانقلاب الجيش في ميانمار ضد الحكومة فبراير الماضي في مدينة تقع على الحدود مع الصين.

ووفقا لوكالة رويترز يقع القتال في مدينة ميوز، أحد المعابر الرئيسية مع الصين، وهو الأحدث الذي ينشب في ميانمار منذ أن أدى الانقلاب إلى مواجهات في المناطق الحدودية.

وأضافت محطة "دي.في.بي" ووكالة "خيت ثيت ميديا" أن القتال اندلع في ميوز، كشفت عن انتشار مركبات مدنيين بها ثقوب ناتجة عن طلقات نارية، ولم ترد تقارير بعد عن إصابات أو قتلى.

وكان الجيش في ميانمار علق عمل أكثر من 125 ألف معلم لانضمامهم إلى حركة عصيان مدني تعارض الانقلاب العسكري، ويشكل هذا العدد نحو ثلث معلمي البلاد.

وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 815 شخصا خلال احتجاجات منذ الانقلاب، وقال رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينج إن 300 شخص فقط قتلوا إضافة إلى 47 شرطيا.