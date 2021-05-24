أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر 24-5-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 24 مايو 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

اسعار الحديد اليوم الاثنين 24 مايو 2021:

سعر طن حديد عز 14600- تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

وبالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم الاثنين 24 مايو 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 853 جنيها للطن

النصر 855 جنيها للطن

أسمنت السويس 825 جنيها للطن

العسكرى بنى سويف 753جنيها للطن.

اسمنت السويدي 838 جنيها للطن

اسمنت حلوان 825 جنيها للطن.

اسمنت المعلم 820 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 825 جنيها للطن

اسمنت المصرى 835 جنيها للطن

أسمنت سيناء 750 جنيهات للطن

اسمنت المسلة 810 جنيها للطن

أسمنت السهم 830 جنيها للطن.

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.