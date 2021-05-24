تعرف على حكام مباراة الزمالك والمصري بالدوري الممتاز

يلتقي الزمالك والمصري مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسكندرية.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 6 وهُزم في مباراتين.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراة الزمالك أمام المصري المقرر لها اليوم الاثنين في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم طاقم التحكيم كل من،محمود البنا حكما للساحة وسمير جمال وأحمد صلاح مساعدين وأحمد العباسي حكم رابع ومحمود عباس قابيل حكما للفيديو وأحمد جمال مساعد حكم فيديو.