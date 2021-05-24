ذكرى رحيل ملك المنولوج إسماعيل ياسين الـ 49

تحل اليوم ذكرى وفاة أبو ضحكة جنان الفنان إسماعيل ياسين الذى يعد حتى يومنا هذا أيقونة الكوميديا الأولى فى مصر والعالم العربى أجمع.

وتمتع ملك المونولوج إسماعيل ياسين بقبول كبير، جعله يقدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح، حيث قدم أكثر من 300 فيلم كوميدى.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة إسماعيل ياسين..



- نشأ في محافظة السويس وانتقل إلى القاهرة، في بدايات الثلاثينيات لكي يبحث عن مشواره الفني كمطرب، إلا أن شكله وخفة ظله حجبا عنه النجاح في الغناء.

– من أبرز أعماله الفنية التي أنتجت باسمه بعد أن أنتجت أفلام باسم ليلى مراد مثل “إسماعيل ياسين في متحف الشمع، وإسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، وإسماعيل ياسين في الجيش، وإسماعيل ياسين بوليس حربي، وإسماعيل ياسين في الطيران، وإسماعيل ياسين في البحرية، وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين”.

-تزوج إسماعيل ياسين 3 مرات، ولم ينجب غير ولد واحد هو المخرج الراحل “ياسين إسماعيل ياسين” من زوجته الأخيرة السيدة “فوزية”.

-لفتت موهبة إسماعيل ياسين انتباه الفنان “أنور وجدي” فاستعان به في معظم أفلامه، ثم أنتج له بطولة مطلقة في فيلم “الناصح” أمام الوجه الجديد “ماجدة” عام 1949.

-كون فرقة تحمل اسمه بشراكة توأمه الفني وشريك مشواره الفني المؤلف الكبير “أبو السعود الإبياري”، وظلت هذه الفرقة تعمل على مدى 12 عاما، حتى 1966 وقدم خلالها ما يزيد على 50 مسرحية بشكل شبه يومي، وكانت جميعها من تأليف أبو السعود الإبياري.