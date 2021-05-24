البحرين تكشف حقيقة انتشار الفطر الأسود بين مصابي كورونا

أكد وكيل وزارة الصحة في البحرين، الدكتور عبدالله عسيرس، على عدم صحة ما يشاع عن علاقة إصابات فيروس كورونا في البحرين بالفطر الأسود.

وكتب في تغريدة على تويتر: "ما يشاع عن اصابات بالفطر الاسود مرتبطة بكوفيد في مملكة البحرين غير صحيح".

وأضاف: "وللتوضيح الفطر الاسود موجود في الطبيعة وفي حالات نادرة يتسبب في عدوى انتهازية في المصابين بأمراض شديدة و ليس له علاقة مباشرة بكوفيد-19".

وأعلنت مملكة البحرين تعليق دخول القادمين من الهند وباكستان وسيريلانكا وبنغلاديش ونيبال اعتبارا من غدا الاثنين.

وقررت إدارة شؤون الطيران المدني في البحرين تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء وهي الهند وباكستان وسيريلانكا وبنغلاديش ونيبال على جميع الرحلات الجوية بدءًا من يوم الاثنين 24 مايو الجاري بما فيهم القادمين من هذه الدول الذين سيدخلون المملكة بشكل مؤقت.

وأوضحت الطيران المدني أنه يستثنى من ذلك المواطنين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين حيث يتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لعشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما يتطلب منهم إبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة قبل الصعود للطائرة والفحص عند الوصول وبعد 10 أيام من الوصول.