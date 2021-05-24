بنكا الأهلي ومصر الأقل.. أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 24 مايو 2021، بعد ان تراجع بنهاية تعاملات الامس إلى مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وذلك وفقا لمتوسط الأسعار عبر الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك المركزى المصري.

ويرصد صدى البلد اسعار صرف الدولار في مجموعة من البنوك كالتالي :

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.60 جنيه للشراء

15.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

15.60 جنيه للشراء

15.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.63 جنيه للشراء

15.73 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

15.61 جنيه للشراء

15.71 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي

15.62 جنيه للشراء

15.72 جنيه للبيع