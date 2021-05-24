مواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت .. نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من مواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت ، نستعرضها فيما يلي :

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر 24-5-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 24 مايو 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

اسعار الحديد اليوم الاثنين 24 مايو 2021:

سعر طن حديد عز 14600- تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

وبالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم الاثنين 24 مايو 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 853 جنيها للطن

النصر 855 جنيها للطن

أسمنت السويس 825 جنيها للطن

العسكرى بنى سويف 753جنيها للطن.

اسمنت السويدي 838 جنيها للطن

اسمنت حلوان 825 جنيها للطن.

اسمنت المعلم 820 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 825 جنيها للطن

اسمنت المصرى 835 جنيها للطن

أسمنت سيناء 750 جنيهات للطن

اسمنت المسلة 810 جنيها للطن

أسمنت السهم 830 جنيها للطن.

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

بنكا الأهلي ومصر الأقل.. أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 24 مايو 2021، بعد ان تراجع بنهاية تعاملات الامس إلى مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وذلك وفقا لمتوسط الأسعار عبر الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك المركزى المصري.

ويرصد صدى البلد اسعار صرف الدولار في مجموعة من البنوك كالتالي :

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.60 جنيه للشراء

15.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

15.60 جنيه للشراء

15.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.63 جنيه للشراء

15.73 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

15.61 جنيه للشراء

15.71 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي

15.62 جنيه للشراء

15.72 جنيه للبيع

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم



مواقيت الصلاة اليوم اليوم الإثنين الموافق 24 مايو، 12 شوّال 1442 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر 3:15 ص

الشروق 4:57 ص

صلاة الظُّهْر 11:52 ص

صلاة العَصر 3:28 م

صلاة المَغرب 6:47 م

صلاة العِشاء 8:17 م



مواقيت الصلاة في الجيزة

صلاة الفجْر 3:15 ص

الشروق 4:56 ص

صلاة الظُّهْر 11:52 ص

صلاة العَصر 3:28 م

صلاة المَغرب 6:48 م

صلاة العِشاء 8:17 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر 3:16 ص

الشروق 5:00 ص

صلاة الظُّهْر 11:57 ص

صلاة العَصر 3:36 م

صلاة المَغرب 6:55 م

صلاة العِشاء 8:27 م

مواقيت الصلاة في اسيوط

الفجْر : 3:26 ص

الشروق : 5:03 ص

الظُّهْر : 11:52 ص

العَصر: 3:22 م

المَغرب: 6:41 م

العِشاء : 8:08 م

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر:3:06 ص

الشروق: 4:47 ص

الظُّهْر: 11:40 ص

العَصر:3:15 م

المَغرب:6:34 م

العِشاء:8:03 م



القاهرة تسجل 32.. حالة الطقس ودرجات الحرارة بأنحاء الجمهورية

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين.

ويسود البلاد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد معتدل على جنوب سيناء.



وأضاف الخبراء صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متفرقة.

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رياح مثيرة للغبار.. الأرصاد الكويتية تطلق تحذيرا بسبب الأحوال الجوية

وأشار إلى أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، وأن الرياح السطحية شمالية غربية، في حين حالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، وأن الرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، ، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 18

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 30 18

طنطا 31 18

شبين الكوم 32 18

دمنهور 30 18

بلطيم 28 18

مطروح 26 18

السلوم 27 18

سيوة 33 18

بورسعيد 28 19

دمياط 28 18

الزقازيق 32 18

المنصورة 31 18

الإسماعيلية 33 18

السويس 33 18

العريش 29 18

رفح 29 18

رأس سدر 31 20

نخل 29 16

نويبع 32 25

طابا 30 20

كاترين 30 20

الطور 31 22

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 34 22

مرسى علم 32 24

الفيوم 33 20

بني سويف 33 20

المنيا 33 20

أسيوط 33 21

سوهاج 34 23

قنا 34 23

الأقصر 37 24

أسوان 37 25

إدفو 36 25

أبوسمبل 37 24

الوادي الجديد 37 22

شلاتين 35 26

أبو رماد 35 25

حلايب 32 24

رأس حدربة 32 24

الطوارئ والمرور والنجدة.. أرقام تهمك

وضعت الشرطة المصرية، رقم طوارئ لمعظم قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.

أرقام الطوارئ وأسعار الذهب والحديد وحالة الطقس.. نشرة خدمات صدى البلد

الطوارئ والمرور والنجدة.. أرقام تهمك



ويأتى فى مقدمة تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- مرور أكتوبر 38355532

- الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- الحماية المدنية بالجيزة 37610258

ارتفاع كبير في أسعارالذهب ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

شهدت اسعار الذهب اليوم الاثنين 24-5-2021 في مصر ارتفاعا جديدا مقارنة بالأسعار الأسبوع قبل الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 807 جنيهات اليوم الاثنين 24-5-2021 بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل الماضي 774 جنيها أي ارتفع 33 جنيها ، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21: 792 جنيها الأسبوع الماضي ، بينما سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي.

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.



أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 807 جنيهات للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 922 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 845 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 807 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 692 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 538 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 28,683 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,456 جنيها



سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 922,286 جنيها



سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم



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وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.