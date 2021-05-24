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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام 44 كجم لحوم ومواد غذائية داخل محل في رأس غارب

اللجنة خلال عملها
اللجنة خلال عملها

وجه اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، مساء الأحد، إدارة التموين والإدارة الصحية والبيئة والطب البيطرى، بشن حملة تموينية مكبره للتفتيش على المحلات التجارية والعامة، المطاعم والمخابز الأفرنجية، محلات السوبر ماركت ومحلات الدواجن، للتأكد من صلاحية المنتجات ومراقبة الأسعار، والالتزام بالبيع بالأسعار المعلنة، ومراجعة ترخيص المنشآت، وتوافر الشهادات الصحية، وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

 

أسفرت الحملة، عن تحرير عدة محاضر متنوعة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، إدارة منشأة بدون ترخيص، حيازة سلع مستوردة بدون فواتير، عدم حمل شهادات صحية، كما تم إعدام 10 كيلو لحوم، 10 كيلو دواجن، 20 كيلوجرام جبن أبيض، 4 لترات لبن، جميعها فاسدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وكان قد أطلق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد ، شعلة أولمبياد الطفل المصرى في نسخته الثالثة 2021 من أمام ديوان عام المحافظة ، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

 

أكد محافظ البحر الأحمر أن أولمبياد الطفل المصري يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن رعاية الرئيس للنسخة الماضية والنسخ المقبلة ساهم بشكل كبير في تطوير هذا المشروع الذي أصبح من أكبر المشروعات القومية الذى تركز عليه وزارة الشباب والرياضة، لافتاً إلى أن أولمبياد الطفل المصري يأتي انطلاقاً من أهمية التنشئة السليمة للطفل، والاهتمام بدور الرياضة في التربية البدنية والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التي تساعده على القيادة وخلق جيل واعٍ وسليم صحياً وبدنياً .

 

أوضح المحافظ أن إقامة هذا الأولمبياد و الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمثابة فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة فى مختلف الألعاب، حيث أنها محاكاة لدورة الأولمبياد العالمية والتى تهدف الى غرس روح المنافسة للطلائع منذ الصغر واكتشاف وتنمية مواهبهم؛ مضيفا دعمه الكامل للبطولة لإنجاحها وظهورها بالمظهر المشرف الذي يليق بأبناء المحافظة.

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