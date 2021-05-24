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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فنزويلا تعود إلى العصور الوسطى بسبب النفط

الثيران في فنزويلا
الثيران في فنزويلا

كشفت وسائل إعلام عن لجوء بعض المزارعين في فنزويلا إلى الطرق التقليدية في حرث الأرض باستخدام الثيران، وذلك بسبب أزمة الوقود في البلاد.

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فنزويلا تؤكد فوزها في ماراثون العقوبات الأمريكية

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فنزويلا تطلب من الأمم المتحدة المساعدة في إزالة الألغام الأرضية بالقرب من حدود كولومبيا

وقالت شبكة "يورونيوز" إن الركود الاقتصادي الحاد في فنزويلا تفاقم بسبب العقوبات الأمريكية، ما أدى إلى انخفاض كمية الوقود المخصصة للاستخدام المحلي في البلاد، خصوصاً في المناطق الريفية.

وكانت فنزويلا تملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، حيث كانت تنتج أكثر من ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا، وهو أكبر مصدر لإيراداتها، وكانت الولايات المتحدة أكبر المستوردين منها.

وبحسب منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، تملك البلاد حوالى 304 مليارات برميل من احتياطات النفط الخام.

واليوم، يبلغ إنتاج فنزويلا أقل 500 ألف برميل من النفط الخام يوميا، بسبب ما يقول محللون إنه سوء إدارة مزمن وفساد ونقص في الاستثمارات.

ولذلك لجأ غالبية المزارعين في البلاد إلى استخدام الثيران من أجل زراعة أراضيهم. 

العقوبات الامريكية المناطق الريفية فنزويلا الاقتصاد في فنزويلا العقوبات على فنزويلا

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