فنزويلا تعود إلى العصور الوسطى بسبب النفط

كشفت وسائل إعلام عن لجوء بعض المزارعين في فنزويلا إلى الطرق التقليدية في حرث الأرض باستخدام الثيران، وذلك بسبب أزمة الوقود في البلاد.

وقالت شبكة "يورونيوز" إن الركود الاقتصادي الحاد في فنزويلا تفاقم بسبب العقوبات الأمريكية، ما أدى إلى انخفاض كمية الوقود المخصصة للاستخدام المحلي في البلاد، خصوصاً في المناطق الريفية.

وكانت فنزويلا تملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، حيث كانت تنتج أكثر من ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا، وهو أكبر مصدر لإيراداتها، وكانت الولايات المتحدة أكبر المستوردين منها.

وبحسب منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، تملك البلاد حوالى 304 مليارات برميل من احتياطات النفط الخام.

واليوم، يبلغ إنتاج فنزويلا أقل 500 ألف برميل من النفط الخام يوميا، بسبب ما يقول محللون إنه سوء إدارة مزمن وفساد ونقص في الاستثمارات.

ولذلك لجأ غالبية المزارعين في البلاد إلى استخدام الثيران من أجل زراعة أراضيهم.