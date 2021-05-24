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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس العراق يكشف حجم أموال النفط المنهوبة منذ الغزو الأمريكي

الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن نحو 150 مليار دولار من أموال النفط هُربت إلى خارج البلاد في صفقات فاسدة منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وقال صالح، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: “من بين ما يقرب من ألف مليار دولار من النفط المنتج منذ 2003، تم تهريب ما يقدر بنحو 150 مليار دولار من أموال النفط المسروقة من العراق.”

جاء ذلك فيما قدم الرئيس العراقي مشروع قانون استرداد الأموال الفاسدة إلى مجلس النواب العراقي.

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ورأى صالح أن “مشروع القانون يسعى إلى تعزيز صلاحيات الأمة العراقية من أجل استرداد الأموال المنهوبة في صفقات فاسدة ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم إلى العدالة“.

وأضاف أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد.

وتابع صالح: "الأموال المسروقة ستكون كافية لتحسين الوضع المالي للعراق بشكل كبير"، مؤكدًا أنه "لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال تجفيف مصادر تمويله القائمة على أموال الفساد كاقتصاد سياسي عنيف".

وأكد على "عدم إمكانية التعامل مع الفساد محلياً"، لافتا إلى أن "مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية".

العراق بغداد النفط الغزو الأمريكي الفساد الإرهاب

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