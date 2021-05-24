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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تريند×خير.. انقذوا حي سلوان يتصدر تويتر بعد خطة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الأهالي

صدى البلد

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية الهامه التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين .

 

بنجامين ميندي لاعب السيتي يدعم القضية الفلسطينية

حرص بنجامين ميندي لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الصهيوني.

 

انقذوا حي سلوان يتصدر تويتر بعد خطة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الأهالي على غرار حي الشيخ جراح
 

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #انقذوا_حي_سلوان دعما لأهالي حى الشيخ سلوان بفلسطين ضد خطه الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الاهالي على غرار حي الشيخ جراح .

 

ساديو ماني يوجه رسالة لجماهير ليفربول بعد ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا
 

احتفل ساديو ماني  لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بفوز فريقة على فريق كريستال بالاس وضمان تأهله لدوري أبطال أوروبا النسخة القادمة.


 

لن نترك فلسطين وحدها.. حفيظ دراجي يعلق على رفع محرز علم فلسطين بالملعب

 

أشاد المعلق الرياضي حفيظ دراجي، بدعم  رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي للقضية الفلسطينية برفع علم دولة فلسطين في مباراة تتويج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي. 

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