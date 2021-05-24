احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

مازالت الحوادث المأساوية الناتجة عن ترك الأطفال دون رقابة أمام مواقع التواصل، تتوالى علينا وتفطر قلوبنا، فقد جنى تريند شهير على طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، وتركه يصارع من أجل حياته.

تسبب التريند "القاتل" على تيك توك في دخول طفل يبلغ من العمر 11 عامًا في حالة حرجة بعد ابتلاع كرات مغناطيسية في غفلة من والدته.

بعد أن اشتكى الطفل إليس من الشعور بالضيق، وجد المسعفون خمس كرات مغناطيسية صغيرة في أمعائه، وتم نقل الصبي الذي لا يزال في حالة حرجة إلى المستشفى بعد أسبوع من المعاناة.

حيث اعتقد الأطباء الأطباء أن الطفل ربما يعاني من انفجار في الزائدة الدودية، لكن صدمتهم كانت بالغة عند رؤية كرات المغانطيس في أمعائه.

فقد تفاجأ الأطباء عندما اكتشفوا أن الزائدة الدودية سليمة ولكن المغناطيس تفاعل من بطن الطفل مع أجهزة الفحص الخاصة بهم أثناء التحقق من سبب شعوره بالألم..

وتم نقل الطفل إلى مستشفى برمنجهام للأطفال يوم الجمعة حيث خضع لعملية جراحية قاسية استمرت 6 ساعات لإزالة ثلاث من "كرات ماجنيتو"، وكرتين أخرتين.

كان الطفل إليس يحاول تقليد تريند جنوني خطير انتشر على TikTok مؤخرًا، والذي يظهر فيه الصغار يتظاهرون بأن ألسنتهم مثقوبة.

وخلال مقاطع الفيديو يقومون بوضع كرتين مغناطيسيتين على جانبي لسانهم ويهزّونه، مما يخلق وهمًا بصريًا بأن اللسان مثقوب.

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