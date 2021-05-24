حدث ليلا .. وزير الري يطمئن المصريين حول قضية سد النهضة.. مستشار الرئيس يكشف يحسم الجدل حول الفطر الأسود في مصر .. إعلان عودة الجماهير إلى المدرجات بشرط

نشر صدى البلد عدد من الاخبار والموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 455 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 186678 حالة حتى اليوم.

طمأن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري الموارد المائية، المواطنين، بأنهم لن يشعروا بتأثيرات الملء الثاني لسد النهضة، نظراً لجاهزية الدولة ووزارة الري والموارد المائية لمعالجة العجز المائي .

حسم الدكتور عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئوون الصحية والوقائية ، الجدل المثار والمخاوف التي إنتشرت حول إصابة الفنان القدير سمير غانم بالفطر الأسود بعد حديث شقيقه عن تداعيات للاصابة بفيروس " كورونا " وإرتباطه بالسلالة الهندية ، قائلاً : " الفطر الاسود من الفطريات التي تصيب الانسان مثل الفيروسات والبكتريا المختلفة ."

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئوون الصحية والوقائية ، عن أخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز ، قائلاً : " حالتها مازالت حرجة ، وندعو لها جميعاً بالشفاء العاجل " ، داعياً لزوجها الفنان الراحل سمير غانم ، بالرحمة والمغفرة .

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، أن ملف سد النهضة يشهد حالياً تجميداً للموقف فيما يخص المفاوضات، متمنيا أن يتم استئناف حركة المفاوضات مجدداً .

وصلت ، بعثة الأهلي، إلى مطار الدوحة بدولة قطر قادمة من جنوب إفريقيا، استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقية ضد نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل.

أحمد مجاهد يعلن شرط عودة الجماهير إلى المدرجات بالدوري الممتاز

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن قرار عودة الجماهير للمدرجات لا يخص الجبلاية فقط.

عبر محمد صلاح، جناح نادي ليفربول عن سعادته بتأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، واحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #انقذوا_حي_سلوان دعما لأهالي حى الشيخ سلوان بفلسطين ضد خطه الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الاهالي على غرار حي الشيخ جراح .

نقلت قناة "الشرق" السعودية عن مصادر بمجلس السيادة السوداني قوله إن الإمارات أخطرت السودان رسمياً بسحب مبادرتها بشأن الأزمة الحدودية مع إثيوبيا .

اكتشف العلماء نوعًا جديدًا من فيروس كورونا يصيب الكلاب ويمكن أن ينتقل البشر، مما تسبب في نقل 8 أشخاص في ماليزيا إلى المستشفى، بينهم 7 أطفال، كان أصغرهم عمره خمسة أشهر ونصف فقط.