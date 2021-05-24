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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا .. وزير الري يطمئن المصريين حول قضية سد النهضة.. مستشار الرئيس يكشف يحسم الجدل حول الفطر الأسود في مصر .. إعلان عودة الجماهير إلى المدرجات بشرط

أهم الاخبار
أهم الاخبار

نشر صدى البلد عدد من الاخبار والموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

 

الصحة: تسجيل 1145 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 51 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج  455 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 186678 حالة حتى اليوم.

 

 

وزير الري يطمئن المصريين ويوجه رسالة هامة حول سد النهضة

طمأن  الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري الموارد المائية، المواطنين، بأنهم لن يشعروا بتأثيرات الملء الثاني لسد النهضة، نظراً لجاهزية الدولة ووزارة الري والموارد المائية  لمعالجة العجز المائي .

 

 

عوض تاج الدين يحسم الجدل حول وفاة سمير غانم بـ الفطر الأسود وإرتباطه بكورونا.. فيديو

حسم الدكتور عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئوون الصحية والوقائية ، الجدل المثار والمخاوف التي إنتشرت حول إصابة الفنان القدير سمير غانم بالفطر  الأسود بعد حديث شقيقه عن تداعيات للاصابة بفيروس " كورونا "  وإرتباطه بالسلالة الهندية ، قائلاً : "  الفطر الاسود من الفطريات التي تصيب الانسان مثل الفيروسات والبكتريا  المختلفة ."

 

حدث ليلا.. بايدن يشكر السيسي على جهوده في وقف إطلاق النار.. والرئيس يؤكد متانة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة .. وأهالي غزة يرفعون الأعلام المصرية ويهتفون باسم رئيس مصر

حدث ليلاً|رمضان صبحي يغازل جماهير الأهلى.. يسرا تغلق التعليقات بعد هجوم الجمهور عليها بسبب سمير غانم

مستشار السيسي للصحة يكشف أخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئوون الصحية والوقائية ، عن أخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز ، قائلاً : " حالتها مازالت حرجة ، وندعو لها جميعاً بالشفاء العاجل " ، داعياً لزوجها الفنان الراحل سمير غانم ، بالرحمة والمغفرة .

 

وزير الري: تجميد مفاوضات سد النهضة حالياً ونأمل في تحريك سريع للحل

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، أن ملف سد النهضة يشهد حالياً تجميداً للموقف فيما يخص المفاوضات، متمنيا أن يتم  استئناف  حركة المفاوضات مجدداً .

 

بعثة الأهلي تصل الدوحة استعدادا لمواجهة نهضة بركان بالسوبر الأفريقي

وصلت ، بعثة الأهلي، إلى مطار الدوحة بدولة قطر قادمة من جنوب إفريقيا، استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقية ضد نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل.

 

أحمد مجاهد يعلن شرط عودة الجماهير إلى المدرجات بالدوري الممتاز

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن قرار عودة الجماهير للمدرجات لا يخص الجبلاية فقط.

 

أول تعليق من محمد صلاح بعد تأهل ليفربول لدوري أبطال أوروبا

عبر محمد صلاح، جناح نادي ليفربول عن سعادته بتأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، واحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي.

 

انقذوا حي سلوان يتصدر تويتر بعد خطة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الأهالي على غرار حي الشيخ جراح

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #انقذوا_حي_سلوان دعما لأهالي حى الشيخ سلوان بفلسطين ضد خطه الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الاهالي على غرار حي الشيخ جراح .

 

الإمارات تبلغ السودان بسحب مبادرتها بشأن الأزمة الحدودية مع إثيوبيا

نقلت قناة "الشرق" السعودية عن مصادر بمجلس السيادة السوداني قوله إن الإمارات أخطرت السودان رسمياً بسحب مبادرتها بشأن الأزمة الحدودية مع إثيوبيا .

 

ينتقل من الكلاب ويصيب الأطفال.. انتشار نوع جديد من فيروس كورونا|صور

اكتشف العلماء نوعًا جديدًا من فيروس كورونا يصيب الكلاب ويمكن أن ينتقل البشر، مما تسبب في نقل 8 أشخاص في ماليزيا إلى المستشفى، بينهم 7 أطفال، كان أصغرهم عمره خمسة أشهر ونصف فقط. 

 

 

 

 

 

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