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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحف الإماراتية.. حقيقة إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا بالسعودية.. أزمة جديدة بين البرلمان الكويتي والحكومة.. الهند تتجاوز الـ 300 ألف وفاة بكورونا

الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية

الصحف الإماراتية: 
*حقيقة إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا بالسعودية 
*أزمة جديدة بين البرلمان الكويتي والحكومة 
*الهند تسجل أكثر من 300 الف وفاة بسبب كورونا 

 

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

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الصحف الإماراتية.. أمريكا تحذر من وباء جديد.. والإمارات الأولى عالمياً في تطعيم كورونا ..دراسة: جميع لقاحات كورونا فعالة

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دول الخليج تحتج على تصريحات وزير خارجية لبنان.. جهود دولية للتهدئة بين إسرائيل وغزة.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

البداية من صحيفة البيان، سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" صباح اليوم هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على سلم ريختر في دبا الفجيرة الساعة 07:24، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

فيما أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رحب خلاله بوقف إطلاق النار في غزة، وعبر عن دعم دولة الإمارات للجهود المصرية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الأحد تسجيل 1145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 51 حالة وفاة.

ومن السعودية، أكد الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن مستجدات فيروس «كورونا» في السعودية، إنه لا صحة لما يُتداول بإلغاء الجرعة الثانية، «ولكن هناك تأجيل، والهدف منه هو المسارعة لوصول أكبر عدد من أفراد المجتمع إلى الجرعة الأولى لرفع مستوى المناعة»، موضحاً أن «موعد الجرعة الثانية سيصل تلقائياً للمستفيدين، وستكون الأولوية لمن تجاوز الـ60 عاماً، وستكون من نوع اللقاح نفسه، حيث جرى إطلاق خدمة (أولوية) مخصصة لمواعيد أخذ اللقاح لكبار السن، وهي متاحة عبر تطبيق (صحتي)».

وفي اليمن، على وقع الفشل في تحقيق ميليشيا الحوثي أي تقدم في غرب مأرب، أقدمت على تغيير قادة الهجوم على المحافظة بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات عليهم، فيما حققت القوات الحكومية تقدماً جديداً في جبهة الملاجم في محافظة البيضاء. وذكرت مصادر عسكرية أن ميليشيا الحوثي سحبت القياديين الذين يقودان الهجوم على غرب المحافظة وهما يوسف المداني المقرب من زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي، ورئيس هيئة أركان عناصر الحوثي محمد عبد الكريم الغماري. وكلفت عبدالله الحاكم، المعروف باسم أبو علي الحاكم بعد أربعة أشهر على تكليفهما بهذه المهمة خلفاً لشقيق زعيم الميليشيا عبد الخالق الحوثي الذي عينته نهاية العام 2017 قائداً لوحدات الحرس الجمهوري.

ومن ليبيا، بحلول اليوم الاثنين، يكون قد تبقى 213 يوماً على الموعد المقرر للانتخابات الليبية، في ظل جدل واسع حول القاعدة الدستورية، التي ستعتمد في تنظيمها، والتي سيحددها ملتقى الحوار السياسي في اجتماعه عن بعد يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وإلى الجزائر، قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، إن مواقع التواصل الاجتماعي، أضحت ملاذاً آمناً للشبكات الإجرامية وزارعي الفتنة.

ودوليا، أعلنت الهند تسجيل الهند أكثر من 300 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، لتصبح بذلك الدولة الواقعة في جنوب آسيا ثالث بلد في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، تتخطى فيه حصيلة ضحايا الجائحة هذه العتبة.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، بالتوازي مع إعلان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عدم انعقاد الجلسة الخاصة التي كانت مقررة أمس الأحد لمناقشة ثلاثة استجوابات موجهة إلى وزراء الداخلية والخارجية والمالية، وذلك لعدم حضور الحكومة الجلسة، تقدم النائب شعيب المويزري باستجواب جديد إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

ودوليا، سجلت الولايات المتحدة انخفاضاً ملموساً في عدد مصابي فيروس كورونا المستجد، بفضل الإجراءات الاحترازية وحملة التطعيم الأولى والأسرع والأكبر من نوعها في العالم.

ومن صحيفة الاتحاد، كشفت صحيفة ''إنديان إكسبريس'' الهندية في تقرير أصدرته، عن ظهور مرض الفطر الأبيض في البلاد، وهو أكثر خطورة و أشد فتكاً من نظيره الأسود، حسب ما ذكرته الصحيفة.

فيما لقي 14 شخصاً مصرعهم، وأصيب طفل بجروح خطرة وحالته حرجة جداً، في حادث تحطّم مقصورة تلفريك في منتجع ستريزا السياحي في مقاطعة بييمونتي بشمال ايطاليا على ضفاف بحيرة مادجوري الأحد.

 

 

 

 

 

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