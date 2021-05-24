أخبار الرياضة.. شرط عودة الجماهير إلى المدرجات بالدوري الممتاز.. مواعيد مباريات اليوم
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة العالمية والمصرية.
مواعيد مباريات اليوم الإثنين
تقام اليوم الاثنين 24-5-2021 مباريات عدة، ولعل أبرزها مواجهة الزمالك مع المصري بالدوري الممتاز.
بنجامين ميندي لاعب السيتي يدعم القضية الفلسطينية
حرص بنجامين ميندي لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الصهيوني.
محمد صلاح رفع سقف الطموحات للمحترفين العرب في أوروبا
أفادت صحيفة "أس" الإسبانية أن النجم المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، رفع سقف الطموحات لكل المحترفين العرب في ملاعب القارة العجوز، حيث يقدم الفرعون المصري أداءً استثنائيًا مع ليفربول ويقدم نموذجًا مذهلا يحلم به كل لاعب عربي، فليس من المعتاد أن يصل لاعبا عربيًا إلى تلك المستويات كثيرًا.
أحمد مجاهد يعلن شرط عودة الجماهير إلى المدرجات بالدوري الممتاز
قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن قرار عودة الجماهير للمدرجات لا يخص الجبلاية فقط.