أخبار الرياضة.. شرط عودة الجماهير إلى المدرجات بالدوري الممتاز.. مواعيد مباريات اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة العالمية والمصرية.

تقام اليوم الاثنين 24-5-2021 مباريات عدة، ولعل أبرزها مواجهة الزمالك مع المصري بالدوري الممتاز.

حرص بنجامين ميندي لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الصهيوني.

أفادت صحيفة "أس" الإسبانية أن النجم المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، رفع سقف الطموحات لكل المحترفين العرب في ملاعب القارة العجوز، حيث يقدم الفرعون المصري أداءً استثنائيًا مع ليفربول ويقدم نموذجًا مذهلا يحلم به كل لاعب عربي، فليس من المعتاد أن يصل لاعبا عربيًا إلى تلك المستويات كثيرًا.

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن قرار عودة الجماهير للمدرجات لا يخص الجبلاية فقط.