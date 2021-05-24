منها الأرق والاكتئاب.. أعراض تستمرلفترة بعد التعافي من فيروس كورونا

تعافى معظم المصابين بمرض فيروس كورونا تمامًا في غضون أسابيع قليلة، لكن بعض الناس حتى أولئك الذين لديهم أعراض خفيفة من المرض يستمرون في الشعور بالأعراض بعد شفائهم الأولي.

وتختلف الحالات من شخص لآخر، وتعتبر بشكل عام من آثار فيروس كورونا التي تستمر لأكثر من أربعة أسابيع بعد تشخيص إصابتك بفيروس كورونا .

ومن المرجح أن يعاني كبار السن والأشخاص الذين يعانون من العديد من الحالات الطبية الخطيرة من أعراض COVID-19 المزمنة ، ولكن حتى الشباب الذين يتمتعون بصحة جيدة يمكن أن يشعروا بالتوعك لأسابيع إلى شهور بعد الإصابة، وتشمل العلامات والأعراض الشائعة التي تستمر مع مرور الوقت ما يلي:

إعياء

ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس

سعال

ألم المفاصل

ألم صدر

مشاكل في الذاكرة أو التركيز أو النوم

آلام في العضلات أو صداع

سرعة ضربات القلب أو الخفقان

فقدان حاسة الشم أو التذوق

الاكتئاب أو القلق

حمى

دوار عند الوقوف

المصدر mayoclinic.

