عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها الأرق والاكتئاب.. أعراض تستمرلفترة بعد التعافي من فيروس كورونا

اثار فيروس كورونا
اثار فيروس كورونا على الصحة

تعافى معظم المصابين بمرض فيروس كورونا  تمامًا في غضون أسابيع قليلة، لكن بعض الناس  حتى أولئك الذين لديهم أعراض خفيفة من المرض  يستمرون في الشعور بالأعراض بعد شفائهم الأولي.

وتختلف الحالات من شخص لآخر، وتعتبر بشكل عام من آثار فيروس كورونا التي تستمر لأكثر من أربعة أسابيع بعد تشخيص إصابتك بفيروس كورونا .

 

ينتقل من الكلاب ويصيب الأطفال.. انتشار نوع جديد من فيروس كورونا|صور

أستاذ مناعة يكشف أسباب تحور فيروس كورونا في الهند

ومن المرجح أن يعاني كبار السن والأشخاص الذين يعانون من العديد من الحالات الطبية الخطيرة من أعراض COVID-19 المزمنة ، ولكن حتى الشباب الذين يتمتعون بصحة جيدة يمكن أن يشعروا بالتوعك لأسابيع إلى شهور بعد الإصابة، وتشمل العلامات والأعراض الشائعة التي تستمر مع مرور الوقت ما يلي:

إعياء
ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس
سعال
ألم المفاصل
ألم صدر
مشاكل في الذاكرة أو التركيز أو النوم
آلام في العضلات أو صداع
سرعة ضربات القلب أو الخفقان
فقدان حاسة الشم أو التذوق
الاكتئاب أو القلق
حمى
دوار عند الوقوف

 

المصدر mayoclinic.
 

فيروس كورونا فقدان حاسة الشم اكتئاب أعراض COVID آثار فيروس كورونا

ترشيحاتنا

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة

الرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة عوامل النجاح لمشروع تطوير قرى الريف المصري..فيديو

قرار عاجل لـ طيران الإمارات بشأن تعليق الرحلات من الهند

تعرف على أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الإثنين

اتكلم عربي وعيشها مصري| الهجرة تطلق التطبيق الإلكتروني للمبادرة الرئاسية.. اليوم

عيار 21 يسجل 808 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الاثنين فى الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

وزير الرى يشهد علي الطبيعة إزالة عدد من التعديات على نهر النيل بنطاق القاهرة الكبرى

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة رئيسية بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

لماذا رفض الإمام أبو حنيفة صيام الست من شوال ؟.. أسرار لا يعرفها كثيرون

ردد 10 كلمات قبل نومك.. تدعو لك الملائكة بغفران الذنوب حتى تستيقظ

عدوى الفطر الأبيض.. أخطر من الأسود ويشبه كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

حادث مروع.. سقوط تلفريك بالركاب من أعلى قمة جبل في إيطاليا.. صور

من رائحة عرقهم.. الكلاب البوليسية الأسرع في اكتشاف مصابي كورونا.. صور

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ