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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطعيم العمال والسائقين وموظفي مجلس مدينة أبشواى بلقاح فيروس كورونا

صدى البلد

تفقد اليوم المحاسب  مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي انتظام أعمال تسجيل وتلقي لقاح فيروس كورونا ،  وفاعليات الحملة القومية لتلقيح المواطنين بلقاح فيروس كورونا و تطعيم العمال والسائقين وموظفي مجلس المدينة والأهالي بديوان عام المجلس و المركز الطبي بابو جنشو والتنقل إلي قرية زيد والوحدة المحلية بطبهار.

 

وقال رئيس المركز انه بناء على تعليمات السيد الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم  ، سوف يتم تلقي لقاح فيروس كورونا لزملائنا من عمال النظافة وقسم الإشغالات والمتعاملون مع الجمهور بالوحدة المحلية وجميع الوحدات المحلية القروية وكذلك جميع القطاعات الحكومية تباعا .

ووجه مسعود  بتقديم كل الدعم الممكن لتسهيل مهمة الحملة القومية لتلقيح المواطنين بلقاح فيروس كورونا واستفادة كافة العاملون بالقطاعات الحكومية بدائرة المركز.

 

وفي جولة ميدانية تفقد رئيس المركز إنتظام العمل بمواقف السيارات والدفع بسيارات لتقليل التكدس والتوجيه بتواجد لجان من مباحث المرور والمواقف ورجال التفتيش المالي والإداري. لمتابعة يوميه والتنسيق مع الأكمنة باتجاه القاهرة كمين بركات وكوم اوشيم لضبط المخالفين لتعريف الأجرة و إتخاذ إجراءات فورية بوقف خط السير لمدة شهر.

كما شدد على الالتزام بارتداء الكمامات للسائقين والركاب وذلك بحضور الأستاذ مرسي محمد مدير إدارة المواقف بابشواي .

 

كما استقبل المحاسب  مراد مسعود رئيس المركز بمكتبه بديوان مجلس المدينة  وفد من البنك الزراعى المصرى  برئاسة المحاسب  اشرف أبو طالب مدير عام البنك الزراعي المصري بالفيوم  ، والمحاسب  احمد شعبان مدير إدارة الـ ATM بالبنك الزراعي المصري  ، وذلك لتوقيع عقود تركيب عدد 4 ماكينات صراف آلي ATM بمركز ابشواي  ، بقري ( أبو شنب – الخالدية – ابوكساه – العجميين ) تسهيلا على المواطنين وتغطية لكافة قري المركز بماكينات الصرف الآلي .

كما تابع مسعود أعمال تغطية مجري مائي بطول 120 متر طولي بمواسير قطر 75 سم بالوحدة المحلية بابوكساه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية بالمركز

رئيس مركز أبشواى بالفيوم يتابع أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بشكشوك

 

كما قام رئيس المركز بمتابعة فتح كوبري السبعين بابوكساه أمام المارة والسيارات بعد انتهاء الأعمال به ، وكذلك استكمال أعمال تغطية مصرف أبو سليمان بالوحدة المحلية بشكشوك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية

 

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تطعيم العمال والسائقين مجلس مدينة أبشواى بلقاح فيروس كورونا

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