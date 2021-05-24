مصر تستورد ذهبا غير نقدي بقيمة 140.5 مليون دولار خلال شهر.. تفاصيل

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استيراد مصر من أشكال الذهب غير النقدي خلال فبراير من 2021 بقيمة 140.5 مليون دولار مقابل 7.1 مليون دولار في فبراير 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1869. 1%

جاء ذلك خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية خلال فبراير 2021 والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل صدى البلد على نسخة منها.

ووفقا للنشرة الإحصائية، بلغت واردات مصر من خيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية بقيمة 76.8 مليون دولار في فبراير 2021 مقابل 87.3 مليون دولار في فبراير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 12.0%.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من مواد أولية من حديد أو صلب بنحو 6.7 %، مسجلا 298.9 مليون دولار فبراير 2021 مقابل 280.1 مليون دولار خلال فبراير 2020.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع واردات مصر من الخشب ومصنوعاته بقيمة 1.2% لتسجل قيمة 79.3 مليون دولار خلال فبراير 2021 مقابل 80.3 مليون دولار فبراير 2020...



