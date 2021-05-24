عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تستورد ذهبا غير نقدي بقيمة 140.5 مليون دولار خلال شهر.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استيراد مصر من أشكال الذهب غير النقدي خلال فبراير من 2021 بقيمة 140.5 مليون دولار مقابل 7.1 مليون دولار في فبراير 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1869. 1%

جاء ذلك خلال  النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية  خلال فبراير 2021 والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل صدى البلد على نسخة منها. 

txt

مصر تصدر بـ 147.2 مليون دولار فواكه طازجة خلال فبراير 2021..تفاصيل

txt

مصر تصدر سيراميك وأدوات صحية بـ32 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2021

 

ووفقا للنشرة الإحصائية، بلغت واردات مصر من خيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية بقيمة 76.8 مليون دولار في فبراير 2021 مقابل 87.3 مليون دولار في فبراير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 12.0%.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من مواد أولية من حديد أو صلب بنحو 6.7 %، مسجلا 298.9 مليون دولار فبراير 2021 مقابل 280.1 مليون دولار خلال فبراير 2020.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع واردات مصر من الخشب ومصنوعاته بقيمة 1.2% لتسجل قيمة 79.3 مليون دولار خلال فبراير 2021 مقابل 80.3 مليون دولار فبراير 2020... 


 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء استيراد مصر الذهب غير النقدي التجارة الخارجية واردات مصر ألياف نباتية

موضوعات متعلقة

400 ألف دولار صادرات مصر من الشيكولاتة إلى أوغندا

التصديرى للصناعات الغذائية: مصر تصدر خمائر لأوغندا بـ 1.3 مليون دولار

ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.6% لشهر مارس 2021

تراجع واردات مصر من سيارات الركوب بنسبة 14.1% خلال يناير 2021

ترشيحاتنا

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة

الرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة عوامل النجاح لمشروع تطوير قرى الريف المصري..فيديو

قرار عاجل لـ طيران الإمارات بشأن تعليق الرحلات من الهند

تعرف على أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الإثنين

اتكلم عربي وعيشها مصري| الهجرة تطلق التطبيق الإلكتروني للمبادرة الرئاسية.. اليوم

عيار 21 يسجل 808 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الاثنين فى الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

وزير الرى يشهد علي الطبيعة إزالة عدد من التعديات على نهر النيل بنطاق القاهرة الكبرى

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة رئيسية بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

لماذا رفض الإمام أبو حنيفة صيام الست من شوال ؟.. أسرار لا يعرفها كثيرون

ردد 10 كلمات قبل نومك.. تدعو لك الملائكة بغفران الذنوب حتى تستيقظ

عدوى الفطر الأبيض.. أخطر من الأسود ويشبه كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

حادث مروع.. سقوط تلفريك بالركاب من أعلى قمة جبل في إيطاليا.. صور

من رائحة عرقهم.. الكلاب البوليسية الأسرع في اكتشاف مصابي كورونا.. صور

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ