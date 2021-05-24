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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تفتتح مراكز تطعيم شاملة في العاصمة طوكيو وأوساكا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 افتتحت اليابان مراكز تطعيم شاملة تديرها الدولة اليوم الاثنين في العاصمة طوكيو وأوساكا وذلك في مسعى للتعجيل بوتيرة برنامج التلقيح الذي تحلفت فيه اليابان عن الدول المتقدمة قبل شهرين فقط على بدء دورة الألعاب الأوليمبية.


وذكرت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ أن المراكز، التي يعمل بها أطباء تابعون لقوات الدفاع الذاتي وممرضات، ستعمل على مدى 3 أشهر من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء بما في ذلك نهايات الأسبوع والأجازات الوطنية، وسيستخدم لقاح موديرنا الأمريكي التي وافقت عليه الجمعة الماضي.


تأمل اليابان في تلقيح ما يصل إلى 10 آلاف شخص في طوكيو و5000 في أوساكا لتلبية هدفها بإكمال التطعيمات بنهاية يوليو لمن هم أكبر من 65 عاما.
 

اليابان مراكز تطعيم شاملة طوكيو أوساكا لقاح موديرنا

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