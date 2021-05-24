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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الإثنين

عملات -عربية
عملات -عربية

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 24 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى.

ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم الاثنين فى البنك الأهلى. 

وسجلت العملات العربية اليوم الاثنين: 

-الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 49.08 جنيه للشراء و 52.20 جنيه للبيع .
- الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين فى البنك الأهلى 4.15 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .
- الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين فى البنك الأهلى 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
- الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى نحو 40.31 جنيه للشراء 41.64 جنيه للبيع .
- الدينار الاردني مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 21.69 جنيه للشراء و22.17 جنيه للبيع.
- الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.59 جنيه للشراء و 40.78 جنيه للبيع .
- الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 4 جنيهات للشراء و 4.31 جنيه للبيع.
و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض والطلب.

ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى.
 

العملات العربية الجنيه المصري البنك الاهلي اليوم الأثنين

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