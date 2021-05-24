تعرف على أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الإثنين
ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 24 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى.
ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم الاثنين فى البنك الأهلى.
وسجلت العملات العربية اليوم الاثنين:
-الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 49.08 جنيه للشراء و 52.20 جنيه للبيع .
- الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين فى البنك الأهلى 4.15 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .
- الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين فى البنك الأهلى 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
- الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى نحو 40.31 جنيه للشراء 41.64 جنيه للبيع .
- الدينار الاردني مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 21.69 جنيه للشراء و22.17 جنيه للبيع.
- الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.59 جنيه للشراء و 40.78 جنيه للبيع .
- الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 4 جنيهات للشراء و 4.31 جنيه للبيع.
و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض والطلب.
ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى.