من بينها التدخين .. عادات خاطئة تضعف الذاكرة تعرف عليها في صباح البلد

عرضت فضائية صدى البلد ، ببرنامج صباح البلد، العادات الخاطئة التي تضعف الذاكرة منها عدم التعرض لاشعة الشمس بصورة يومية، الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة قد يسبب الاصابة بفقدان السمع، والإجهاد الشديد أثناء العمل قد يؤدى إلى ضعف الذاكرة ، والنوم القليل لأنه يجب ألا تقل عدد ساعات النوم يومياً عن 8 ساعات .

بالإضافة إلى سوء التغذية لأنه يجب أن يكون النظام الغذائى غنى بالعناصر الغذائية، و الإفراط فى الدهون يسبب الإصابة بضغط ، إلى جانب التدخين الدم وتصلب الشرايين.