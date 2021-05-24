بلجيكا تسجل 1753 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بكورونا

سجلت بلجيكا 1753 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية .



وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)- وفقا لقناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الاثنين- أنه يوجد 1493 حالة حاليا بالمستشفيات بينهم 542 مريضا في العناية المركزة.



وأوضح المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 73 ألفا و480 حالة مصابة بكورونا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 24 ألفا و842 حالة، ووصلت حصيلة الإصابات إلى مليون و48 ألفا و881 شخصا.

