عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. ناشط جديد ينجو من محاولة اغتيال

صدى البلد

نجا ناشط عراقي بارز في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، من محاولة اغتيال، فيما احتج العشرات من الأهالي واقتحموا مبنى المحافظة.

وبحسب وسائل إعلام عراقية فقد استهدفت عبوة لاصقة مفخخة استهدفت سيارة عماد العقيلي يوم السبت، وانفجرت قرب مسجد فالح باشا الكبير في المدينة.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من اغتيال الناشط البارز في كربلاء والقيادي في الاحتجاجات إيهاب الوزني، في تصعيد غير مسبوق لاستهداف النشطاء في العراق قبل انتخابات اكتوبر المقبلة.

العراق..عائلة الناشط المقتول تطالب بإقالة 3 مسؤولين وتوجه رسالة عاجلة للأجهزة الأمنية

رئيس العراق يكشف حجم أموال النفط المنهوبة منذ الغزو الأمريكي


وبعد ساعة من الحادث، اقتحم عشرات المتظاهرين مبنى محافظة ذي قار، مطالبين بإقالة الحكومة المحلية. 

وتوجه متظاهرون غاضبون آخرون إلى ساحة الحبوبي، مركز التظاهرات في المدينة، مستنكرين تصعيد الاغتيالات، المنسوبة إلى حد كبير إلى الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

وتأتي محاولة اغتيال العقيلي قبل يومين من تظاهرة واسعة النطاق مقررة في العاصمة بغداد غدا الثلاثاء  25 مايو . 

وقتل مسلحون مجهولون يوم السبت هاشم المشهداني، وهو عضو تحالف دعم السني في بغداد.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في وقت سابق بتحديد هوية قتلة النشطاء والمتظاهرين العراقيين ومحاسبتهم، لكن لم يتم فعل الكثير بهذا الصدد.

ويطالب عدد متزايد من المتظاهرين بإلغاء الانتخابات البرلمانية في اكتوبر المقبل، حيث فشلت الحكومة في محاسبة قتلة النشطاء.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الخميس "هناك مؤشرات قليلة على أن الكاظمي أحرز أي تقدم في هذه المسألة"، مردفة أن الإفلات من العقاب على عمليات القتل "سيلقي بظلاله على الانتخابات".

وقُتل ما لا يقل عن 600 شخص وأصيب أكثر من 18000 منذ بدء الاحتجاجات، وفقاً للأرقام الصادرة عن منظمة العفو الدولية العام الماضي.
 

العراق رئيس الوزراء حادث اغتيال الكاظمي رئيس الوزراء العراقي الانتخابات البرلمانية هيومن رايتس ووتش العاصمة بغداد

موضوعات متعلقة

العراق .. القبض على إرهابيين أحدهما اشترك بهجوم جامعة تكريت

العراق: تزايد نسبة المقبلين على تطعيم كورونا

ترشيحاتنا

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة

الرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة عوامل النجاح لمشروع تطوير قرى الريف المصري..فيديو

قرار عاجل لـ طيران الإمارات بشأن تعليق الرحلات من الهند

تعرف على أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الإثنين

اتكلم عربي وعيشها مصري| الهجرة تطلق التطبيق الإلكتروني للمبادرة الرئاسية.. اليوم

عيار 21 يسجل 808 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الاثنين فى الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

وزير الرى يشهد علي الطبيعة إزالة عدد من التعديات على نهر النيل بنطاق القاهرة الكبرى

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة رئيسية بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

لماذا رفض الإمام أبو حنيفة صيام الست من شوال ؟.. أسرار لا يعرفها كثيرون

ردد 10 كلمات قبل نومك.. تدعو لك الملائكة بغفران الذنوب حتى تستيقظ

عدوى الفطر الأبيض.. أخطر من الأسود ويشبه كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

حادث مروع.. سقوط تلفريك بالركاب من أعلى قمة جبل في إيطاليا.. صور

من رائحة عرقهم.. الكلاب البوليسية الأسرع في اكتشاف مصابي كورونا.. صور

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ