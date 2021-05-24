قرار عاجل لـ طيران الإمارات بشأن تعليق الرحلات من الهند

قررت شركة طيران الإمارات، تمديد تعليق رحلات المسافرين من الهند حتى 14 يونيو المقبل.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، قالت الشركة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إنه لن يتم قبول المسافرين الذين عبروا الهند في آخر 14 يومًا للسفر من أي نقطة أخرى إلى الإمارات.

وأضافت أن مواطني الإمارات، وحاملي التأشيرة الذهبية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية الذين يمتثلون للبروتوكولات المحدثة الخاصة بفيروس كورونا، معفيون من هذه القيود.

وأوضحت أنه على المتعاملين المتأثرين بهذه القيود الاتصال بوكيل السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلة للحصول على خيارات إعادة الحجز.

