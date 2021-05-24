مصر الكبيرة حاضرة في كل وقت .. السفير الفلسطيني بالقاهرة يشكر الحكومة المصرية على إعفاء طلاب قطاع غزة من المصروفات .. ونواب: قرار صائب يؤكد دعمنا الكامل لهم

برلماني: إعفاء طلاب غزة الوافدين من المصروفات يؤكد دعم مصر الكامل لهم

نائب بالشيوخ يشيد بتقديم مصر كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين

السفير الفلسطيني: تأتي في إطار الدور القومي الكبير الذي تقوم به الشقيقة الكبرى مصر



تُولي الدولة المصرية القضية الفلسطينية بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد اهتماما كبيرا، فهي تحظى بحرص واهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وجموع المصريين، ولعل ما شهدناه الأيام الماضية من تدخل مصري حاسم لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع في غزة، فضلا عن تخصيص مبادرة بـ500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

وفي هذا الصدد قرر المجلس الأعلى للجامعات إعفاء الطلاب الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الجامعي الحالي، وكذلك دعم مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة باحتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة، وتقديم جميع أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، وتقديم التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية.



وقالت سفارة فلسطين بالقاهرة، إن هذه القرارات جاءت عقب الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس الأعلى للجامعات، ظهر اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.



كما ثمّن المجلس الأعلى للجامعات الدور الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع المؤسسات المعنية في مصر على دورهم التاريخي في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتأكيد الدور التاريخي للشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية.



وعقب إصدار هذا الأمر تقدم السفير الفلسطيني في القاهرة ومندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح بالشكر إلى الحكومة المصرية على قرارها إعفاء طلاب قطاع غزة من دفع المصرفات في الجامعات المصرية.

وقالت السفارة الفلسطينية بالقاهرة في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن السفير دياب اللوح تقدم بالشكر والتقدير للحكومة المصرية ممثلة في وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار وقيادات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وثمن السفير الفلسطيني القرارات التي تم اتخاذها تيسيرا على الطلبة الفلسطينيين ودعما للمسيرة التعليمية والأكاديمية الفلسطينية.



وأشار إلى تلك القرارات تأتي في إطار الدور القومي الكبير الذي تقوم به "الشقيقة الكبرى مصر الكنانة تجاه القضية الفلسطينية والتي توّجت بالجهود المصرية الأخيرة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

فيما قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار إعفاء طلاب غزة الوافدين من القسط الثانى لمصروفات العام الحالى، يؤكد ويعكس اهتمام مصر الكبير ووقوفها يجانب أشقائها الفلسطينيين في أزمتهم الراهنة.

وأضاف "سلطان" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن موقف مصر مع الدولة الفلسطينية مشرف، ويدعونا جميعا للفخر، موضحا أننا دولة أفعال وليس أقوال، فالدولة المصرية ساندت الأشقاء في فلسطين في الوقت الذي تخلى فيه البعض عنها، حيث رفضت ما حدث من تهجير للمواطنين من حي الشيخ جراح، فضلا عن القافلة التي انطلقت فجر يوم الجمعة، متضمنة اكثر من 80 شاحنة بها العديد من الإعانات والمواد الإغاثية.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان أن ما تتخذه مصر من قرارات تدعم الأشقاء في فلسطين، وأخرهم إعفاء طلاب قطاع غزة من دفع المصرفات في الجامعات المصرية، تيسيرا لهم ولدعمهم وتشجيعهم في المرحلة التعليمية، يعتبر انتصارا لحقوقهم في ظل ما تتعرض لهم بلدهم من هجوم من قوات الاحتلال.



قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن قرار إعفاء طلاب غزة الوافدين من القسط الثانى لمصروفات العام الحالى، يؤكد تقديم الدولة المصرية كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، فضلا عن تقديم كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية.



وأشار البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لمساندة الشعب الفلسطيني، شيء يدعو للفخر، منوها إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة إعمار غزه، بتخصيص ٥٠٠ مليون دولار، وبمشاركة شركات مصرية متخصصة، تؤكد دور مصر الرائد والمحوري فى المنطقة العربية والشرق الأوسط فى حل مشاكل المنطقة والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بدور مصر التاريخي في ضرب أروع الأمثلة في الإنسانية ودعم أشقائنا الفلسطينيين، مشيدا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، لمساندتهم في الصمود أمام ما يواجهونه من ضربات شنتها عليهم قوات الاحتلال.