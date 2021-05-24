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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير القوى العاملة يوجه بسرعة الانتهاء من التحول الرقمي تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية

صدى البلد

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة بضرورة سرعة الانتهاء من رقمنة كافة الأعمال التي تقوم بها الإدارات والمديريات في مختلف أنشطة عمل الوزارة، خاصة البيانات التي يتم التعامل فيها مع جهات معنية، فضلاً عن سرعة  الانتهاء من الأرشفة الالكترونية لكافة ملفات الوزارة فى مختلف المجالات .

جاء ذلك فى إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها الوزير أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية وقيادات ديوان عام الوزارة لمتابعة ملفات عمل الوزارة  خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد سواء بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها أو بمنشأت القطاع الخاص على مستوى المحافظات .

وأكد الوزير ضرورة متابعة رؤساء الإدارات المركزية لمستوى أداء الإدارات المناظرة لها في مديريات القوى العاملة بالمحافظات مع العمل على تحسين مستوى أدائها، وتطوير آليات العمل  بما يحقق مستوى الأداء المطلوب مما يساهم في تقديم كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة ومديرياتها على أكمل وجه .

وفي هذا الإطار وجه الوزير، بالحفاظ على الانضباط في أداء الأعمال ، مشدداً على ضرورة الابتكار والإبداع في تأديتها ، مع الإخلاص  في تنفيذ تلك الأعمال .

كما وجه الوزير ، بمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا على مستوى ديوان عام الوزارة والمديريات، وفقاً لقرار رئيس  مجلس الوزراء ، فضلاً عن تجديد الشهادات الصحية لمرضى الأمراض المزمنة والوقوف على حالتهم الصحية.

القوى العاملة وزير القوى العاملة فيروس كورونا مجلس الوزراء العاصمة الجديدة

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