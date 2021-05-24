في تقرير لوزير القوى العاملة: تعيين 2079 شاباً.. منهم 19 من ذوي القدرات بالمنوفية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2079 شاباً ، من بينهم 19 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5032 شابا باحثاً عن العمل .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 22 ألف جنيه لـ 9 عمال ، منها 8 آلاف جنيه منح مولود لـ 4 عمال ، و 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه ، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لـ 3 عمال بمبلغ 9000 جنيه .

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره للوزير -عن ما تم إنجازه خلال أبريل الماضي ، إلى أن المديرية استخرجت 1973 شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 853 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 103 محضر لمنشآت مخالفة للقانون ، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 313 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 152 محضراً للمنشآت المخالفة .