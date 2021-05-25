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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

البرلمان يناقش 31 طلب إحاطة و3 أسئلةعن توقف مشروعات الصرف الصحي.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، نظر عدد من طلبات الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تشهد الجلسة 31 طلب إحاطة و3 أسئلة عن توقف مشروعات الصرف الصحي، وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحي.

كما تشهد الجلسة، مناقشة  16 طلب إحاطة عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وعن إنشاء محطات التحلية لتعويض النقص في المياه، وعن ارتفاع مقايسات توصيل المياه، و8طلبات إحاطة وسؤالان عن تأخر تسليم المواطنين للوحدات السكنية، وعن التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني، و3طلبات إحاطة عن عدم الانتهاء من تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للمدن ، وعن إنشاء مدن جديدة، طلبا إحاطة وسؤال عدم تثبيت العاملين بالجهات التابعة للوزارة وعدم صرف العلاوت الخاصة بهم ،وطلب إحاطة وسؤال عن استغلال الثروة العقارية بمشروعات الوزارة واستثمارها لتحقيق النفع العام.

كما تضم طلبا من عاطف المغاوري، عن عدم التزام بعض جمعيات الإسكان التابعة للاتحاد التعاوني للاسكان بكميات ومواصفات المواد الخام الداخلة في عملية البناء، وطلب من الطاهر عبد الحميد، عن السماح لملاك الفيلات بالتجمعات الجديدة بتعلية دور إضافي أسوة بالملاك المتصالحين على مخالفات البناء، وطلب من أحمد خليل خير الله، عن عدم الانتهاء من إنشاء الفرع الإداري لشركة مياه الشرب بمنطقة النهضة.

البرلمان مجلس النواب طلبات احاطة رئيس مجلس الوزراء الثروة العقارية

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