«صباح البلد» يعرض أعمال وزارة الري لتطوير القناطر الخيرية.. شاهد

عرضت فضائية صدى البلد ، ببرنامج صباح البلد ،جولة للتعرف على أعمال التطوير التى نفذتها وزارة الري بالقناطر الخيرية.

وقال أشرف درويش ، مدير عام قناطر الدلتا بوزارة الرى، إن القناطر الخيرية لها تاريخ قديم ، من أيام حكم نابليون ، وهى تسمى بالقناطر نسبة للقناطر الموجودة فى المكان.

وأضاف درويش، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على على فضائية صدى البلد ، أن القناطر تعمل على تنظيم المياه ، وعند تولى محمد على الحكم عرض عليه إنشاء المشاريع خاصة بالرى لأنه كان يهتم بتكلم المنظومة بشكل كبير .

وأشار مدير عام قناطر الدلتا بوزارة الرى ، إلى أن أيام حكم محمد على كان هناك رؤية التوسع فى الرقعة الزراعية ، مساحة الأراضي المنزرعة فى هذا الوقت حوالي 3 مليون فدان ، وهو كان يرغب فى زيادة لـ مليون ونصف فدان .

وتابع مدير عام قناطر الدلتا بوزارة الرى ،أن القناطر تحتوى على حوالى 56 فتحة ، منوها إلى ان القناطر الخيرية كانت مهملة لفترات طويلة من الزمن إلى أن دكتور محمد عبد العاطى تولى شئون منظومة الرى .