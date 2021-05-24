عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

القابضة للمياه: اجتياز 6 محطات وشبكة مدينة نصر شهادة TSM

صدى البلد

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن اجتياز محطات مياه الشرب بروض الفرج، الفسطاط، شبرا الخيمة، محطة التبين، محطة الأميرية، محطة الروضة، وشبكة مدينة نصر، اجراءات تقييم تجديد الحصول على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.

وأكد أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، و المراقبة و ضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

ومن جانبه، قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة لا تدخر جهدا في تزويد محطاتها بكافة عناصر تحقيق الجودة الفنية لضمان انتاج مياه شرب نقية تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية.

وأشار إلى أن الشركة تعمل وفقا لمنهجية التطوير والتزام شركة مياه الشرب بالقاهرة باتباع اجراءات التشغيل النموذجية بمحطات مياه الشرب التابعة لها، من أجل تقديم كوب مياه نظيف مطابق لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أن الشركة لديها خطة طموحة لاعتماد كافة مواقعها والحصول على شهادات الجودة والاعتماد فى كافة مجالات وقطاعات الشركة تحقيقاً لمعايير الجودة الشاملة.

وأكد المهندس عمرو عادل، مدير عام إدارة التفتيش بالشركة القابضة،  أنه تم الانتهاء من تأهيل 26 كم شبكات، وعدد 3 رافع بمدينة نصر كمرحلة أولى، كما يتم الآن تجهيز محطتى مياه (المعادى و المرج)، وشبكات مياه عين الصيرة ومرحلة أخرى من شبكات مدينة نصر للحصول على شهادة TSM.

ترشيحاتنا

تاج الدين: صناعة اللقاحات فى مصر منظومة قومية ساهمت بها كل أركان الدولة

رئيس الوزراء الفلسطيني : مصر شريكة في إعادة إعمار غزة

بالسوشي والورد.. ابن نادية العراقية يزورها بعد أسبوع من وفاتها

الجيش الأمريكي: مستعدون لأي تطورات مع إيران ونعمل على تعزيز دفاعات السعودية

أمريكا تفرض عقوبات واسعة النطاق على إثيوبيا وتتوعد بالمزيد

سعر الدرهم الاماراتى فى البنوك العاملة فى مصر اليوم 24-5-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

قرار جديد من مجلس الدولة بخصوص أسلحة الشركات

نقل صالح جمعة إلى المستشفى

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

صدى البلد يكشف تطورات حالة صالح جمعة بعد نقله إلى المستشفى

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة رئيسية بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

ردد 10 كلمات قبل نومك.. تدعو لك الملائكة بغفران الذنوب حتى تستيقظ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

حادث مروع.. سقوط تلفريك بالركاب من أعلى قمة جبل في إيطاليا.. صور

من رائحة عرقهم.. الكلاب البوليسية الأسرع في اكتشاف مصابي كورونا.. صور

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ