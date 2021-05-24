القابضة للمياه: اجتياز 6 محطات وشبكة مدينة نصر شهادة TSM

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن اجتياز محطات مياه الشرب بروض الفرج، الفسطاط، شبرا الخيمة، محطة التبين، محطة الأميرية، محطة الروضة، وشبكة مدينة نصر، اجراءات تقييم تجديد الحصول على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.

وأكد أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، و المراقبة و ضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

ومن جانبه، قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة لا تدخر جهدا في تزويد محطاتها بكافة عناصر تحقيق الجودة الفنية لضمان انتاج مياه شرب نقية تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية.

وأشار إلى أن الشركة تعمل وفقا لمنهجية التطوير والتزام شركة مياه الشرب بالقاهرة باتباع اجراءات التشغيل النموذجية بمحطات مياه الشرب التابعة لها، من أجل تقديم كوب مياه نظيف مطابق لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أن الشركة لديها خطة طموحة لاعتماد كافة مواقعها والحصول على شهادات الجودة والاعتماد فى كافة مجالات وقطاعات الشركة تحقيقاً لمعايير الجودة الشاملة.

وأكد المهندس عمرو عادل، مدير عام إدارة التفتيش بالشركة القابضة، أنه تم الانتهاء من تأهيل 26 كم شبكات، وعدد 3 رافع بمدينة نصر كمرحلة أولى، كما يتم الآن تجهيز محطتى مياه (المعادى و المرج)، وشبكات مياه عين الصيرة ومرحلة أخرى من شبكات مدينة نصر للحصول على شهادة TSM.