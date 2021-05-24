جرار زراعي يدهس طفلاً في سوهاج

لقي طفل مصرعه صدمه جرار زراعي، أثناء لهوه أمام منزله بقرية الجريدات بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من إدارة النجدة بمصرع طفل أسفل عجلات جرار زراعي أمام منزله بقرية الجريدات دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع الطفل (إبراهيم ر م ع - 7 سنوات - ويقيم بقرية الجريدات دائرة المركز)، وبسؤال والده (راضي م ع - 40 سنة - عامل)، قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور امام المنزل اصطدم به جرار زراعي قيادة المدعو (فرغلي ا ع - 39 سنة - عامل - ويقيم بذات الناحية)، ما أدى لوفاته ونفى الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد الجرار الزراعي قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه اثناء سيره فوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.