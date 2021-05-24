عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد ظهوره .. طبيب يوضح الفرق بين الفطر الأبيض والأسود

الفطر الابيض والاسود
الفطر الابيض والاسود

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد في لندن، الفرق بين مرض الفطر الأسود والأبيض، موضحا أن الأخير منتشر بشكل أكبر بين البشر.

 

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  أن مرض الفطر الأسود موجود في التربة والسماد وأي أسطح متعفنة، مؤكدا أنه أخطر من الفطر الأبيض بسبب أن إصابة أي إنسان به لا بد أن يكون لديه مناعة ضعيفة جدا لذلك تكون فرص علاجه قليلة.

 

وأشار استشاري الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد في لندن، إلى أن التشخيص المبكر يُمثل جزء كبير من نجاح العلاج، مشيرا إلى أن الأدوية التي تعالج الفطر الأبيض هي أرخص وموجودة بشكل متوفر أكثر من أدوية الفطر الأسود.

 

وتابع  استشاري الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد في لندن، أن فرص علاج الفطر الأبيض أكبر مقارنة بالأسود وتشخيصه يكون مبكر عن الفطر الأسود، مشيرا إلى أن الإنسان يصاب بهما حال انخفاض جهاز المناعة.

 

ولفت  استشاري الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد في لندن،إلى أن مرض الفطر الأبيض والأسود لا يسبب عدوى، لأنه يعتمد على انخفاض شديد في جهاز المناعة.

 

اخبار توك شو مرض الفطر الأسود ن الفطر الأبيض تعالج الفطر انخفاض جهاز المناعة

ترشيحاتنا

تاج الدين: صناعة اللقاحات فى مصر منظومة قومية ساهمت بها كل أركان الدولة

رئيس الوزراء الفلسطيني : مصر شريكة في إعادة إعمار غزة

بالسوشي والورد.. ابن نادية العراقية يزورها بعد أسبوع من وفاتها

الجيش الأمريكي: مستعدون لأي تطورات مع إيران ونعمل على تعزيز دفاعات السعودية

أمريكا تفرض عقوبات واسعة النطاق على إثيوبيا وتتوعد بالمزيد

سعر الدرهم الاماراتى فى البنوك العاملة فى مصر اليوم 24-5-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

قرار جديد من مجلس الدولة بخصوص أسلحة الشركات

نقل صالح جمعة إلى المستشفى

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

صدى البلد يكشف تطورات حالة صالح جمعة بعد نقله إلى المستشفى

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة رئيسية بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

ردد 10 كلمات قبل نومك.. تدعو لك الملائكة بغفران الذنوب حتى تستيقظ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

حادث مروع.. سقوط تلفريك بالركاب من أعلى قمة جبل في إيطاليا.. صور

من رائحة عرقهم.. الكلاب البوليسية الأسرع في اكتشاف مصابي كورونا.. صور

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ