بعد ظهوره .. طبيب يوضح الفرق بين الفطر الأبيض والأسود

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد في لندن، الفرق بين مرض الفطر الأسود والأبيض، موضحا أن الأخير منتشر بشكل أكبر بين البشر.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مرض الفطر الأسود موجود في التربة والسماد وأي أسطح متعفنة، مؤكدا أنه أخطر من الفطر الأبيض بسبب أن إصابة أي إنسان به لا بد أن يكون لديه مناعة ضعيفة جدا لذلك تكون فرص علاجه قليلة.

وأشار استشاري الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد في لندن، إلى أن التشخيص المبكر يُمثل جزء كبير من نجاح العلاج، مشيرا إلى أن الأدوية التي تعالج الفطر الأبيض هي أرخص وموجودة بشكل متوفر أكثر من أدوية الفطر الأسود.

وتابع استشاري الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد في لندن، أن فرص علاج الفطر الأبيض أكبر مقارنة بالأسود وتشخيصه يكون مبكر عن الفطر الأسود، مشيرا إلى أن الإنسان يصاب بهما حال انخفاض جهاز المناعة.

ولفت استشاري الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد في لندن،إلى أن مرض الفطر الأبيض والأسود لا يسبب عدوى، لأنه يعتمد على انخفاض شديد في جهاز المناعة.