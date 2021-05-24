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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطلين قتلا شابا في مشاجرة بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزه الأمنية بمحافظة الغربية اليوم من ضبط عاطلين مسجلين شقي خطر  قتلا شاب في العقد الثالث من عمرها و مزقا جسده بالأسلحة البيضاء وإصابته بعده طعنا في أماكن متفرقه من جسده بمنطقة عزبة أبودراع بالمحلة وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي المحلة العام .

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كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بنشوب مشاجره استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بنطاق عزبة أبودراع بدائرة القسم  .

كما انتقل  الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي موقع الحادث .

وكشفت التحريات الأمنية مصرع شاب يدعي "محمد .ص.ع" ٣٢ سنة علي أيدي مسجلين خطر وهما "محمد .أ.ع" و "إبراهيم .ج" باستخدام أسلحة بيضاء لخلافات بسبب الجيره .

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الشاب الضحية إلي مشرحة مستشفي المحلة وتحويلها إلي مستشفي المنشاوي لعرضها علي الطب الشرعي .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت تشريح الجثة ودفنها .

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