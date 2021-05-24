عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا.. اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بشركة تقليم الأقلام والبلاستيك

تقليم الأقلام والبلاستيك
تقليم الأقلام والبلاستيك

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 270 لسنة 2021 بتاريخ 24/2/2021 بإعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لـ صندوق التأمين الخاص للعاملين بـ شركة تقليم الأقلام والبلاستيك، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية خلال عددها الصادر اليوم .

وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الخاص ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 10 لسنه 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

txt

مصر تستورد ذهبا غير نقدي بقيمة 140.5 مليون دولار خلال شهر.. تفاصيل

txt

الرقابة المالية: 9 مليار جنيه ارصدة نشاط التمويل العقارى بنهاية مارس 2021

كما تم الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لشنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 267 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة تصنيع الأقلام والبلاستيك برقم 538 وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها .

وكذلك الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 23/9/2020 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الاساسي اعتبارا من 23/9/2020 .

وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الاساسية المشكلة بقرار رئيس الهبئة رقم 1194 لسنة 2020 بالتمرير في 26/1/2021 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ، وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة الهيئة المؤرخة 22/2/2021

الهيئة العامة للرقابة المالية صندوق التأمين الخاص الأدوات المالية غير المصرفية تنظيم الرقابة على الأسواق شركة تقليم الأقلام والبلاستيك تصنيع الأقلام

موضوعات متعلقة

مأساة أسرة .. 11 فردا يعيشون بمنزل آيل للسقوط.. واستغاثة للمسئولين

مهاب مميش: استقدمنا أحدث كراكة وتدربنا على كل صغيرة وكبيرة فيها.. فيديو

وزير المالية : 3,2 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك السويس في مارس الماضي

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا رمضان ويسلم مفاتيح اول دفعة من سيارات الاحلال للعمل بالغاز

ترشيحاتنا

توفيا بنفس المرض.. سمير غانم يحكي عن شقيقه في حوار سابق|فيديو

تاج الدين: صناعة اللقاحات فى مصر منظومة قومية ساهمت بها كل أركان الدولة

رئيس الوزراء الفلسطيني : مصر شريكة في إعادة إعمار غزة

بالسوشي والورد.. ابن نادية العراقية يزورها بعد أسبوع من وفاتها

الجيش الأمريكي: مستعدون لأي تطورات مع إيران ونعمل على تعزيز دفاعات السعودية

أمريكا تفرض عقوبات واسعة النطاق على إثيوبيا وتتوعد بالمزيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

قرار جديد من مجلس الدولة بخصوص أسلحة الشركات

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

نقل صالح جمعة إلى المستشفى

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

صدى البلد يكشف تطورات حالة صالح جمعة بعد نقله إلى المستشفى

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة رئيسية بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

بداية من الأسبوع القادم.. مستشار الرئيس لشئون الصحة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

حادث مروع.. سقوط تلفريك بالركاب من أعلى قمة جبل في إيطاليا.. صور

من رائحة عرقهم.. الكلاب البوليسية الأسرع في اكتشاف مصابي كورونا.. صور

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ