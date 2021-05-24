رسميا.. اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بشركة تقليم الأقلام والبلاستيك

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 270 لسنة 2021 بتاريخ 24/2/2021 بإعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لـ صندوق التأمين الخاص للعاملين بـ شركة تقليم الأقلام والبلاستيك، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية خلال عددها الصادر اليوم .

وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الخاص ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 10 لسنه 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

كما تم الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لشنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 267 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة تصنيع الأقلام والبلاستيك برقم 538 وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها .

وكذلك الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 23/9/2020 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الاساسي اعتبارا من 23/9/2020 .

وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الاساسية المشكلة بقرار رئيس الهبئة رقم 1194 لسنة 2020 بالتمرير في 26/1/2021 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ، وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة الهيئة المؤرخة 22/2/2021