بإطلالة صباحية.. نوال الزغبي تخطف الأنظار عبر انستجرام

نوال الزغبي بإطلالة جذابة

نشرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام ”.

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة صباحية مما أثار إعجاب متابعيها و علقت قائلة “صباح الخير ”

وكشفت الفنانة نوال الزغبي عن تفاصيل طرحها أغنيتين في العيد بعنوان "أسعد لحظة"، و"بكلم خيالى"، حيث تم طرحهما ثانى أيام عيد الفطر.

وقالت نوال الزغبى، فى مداخلة ببرنامج “انسايدر بالعربى”، إن فكرة الأغنيتين كانت أن يتم طرحهما مع أغنية “عقلى وقف”، ولكن قررت الشركة المنتجة للألبوم طرحهما فى العيد.

وأضافت نوال الزغبي “الخطة كانت إصدار ألبوم يتضمن 10 أو 8 أغنيات، وقررنا النزول بالأغنية القوية (سنجل)، تليها أغنية “عقلي وقف” (سنجل)، وبعدها بشهر نطرح أغنيتين، وبعدهما 4 أغنيات، فيكتمل الألبوم ويصدر مقسما بطريقة جديدة.. والأغنيتان اللتان صدرتا في العيد طرب شعبي وفيهما الكثير من المغنى، وتذكران من يسمعهما بأيام التسعينيات”.