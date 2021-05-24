شوشة: صرف التعويضات الخاصة بقري بئر العبد الأسبوع المقبل

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إنه تم تحويل أموال التعويضات الخاصة بقرى مركز بئر العبد إلى مجلس مدينة بئر العبد وذلك بعد الانتهاء من توقيع الكشوف ومن المقرر أن يتم الصرف المستحقين خلال الأسبوع المقبل.

أما بالنسبة لموقع صرف التعويضات بمدينة رفح،خاصة المنطقة العازلة فقد تم تسليم كشوف الأسماء الخاصة بمنطقة دوار التنك للعمل علي تدقيقها، لبدء عملية الصرف للمواطنين حسب كشوف الاسماء المرسلة لمجلس المدينة ، حيث سيحصل كل مواطن على حقة.

٢٥%:

مشيرا إلى هناك ملفات يتم استكمالها بمدينة الشيخ زويد وقراها ، وقد تم رفع قيمة التعويضات المنازل ٢٥% .



وأكد اللواء شوشة، أن هناك توجيها من السيد رئيس الجمهورية لتطوير مدينة الشيخ زويد ، حيث تم وضع تصور لمشروع التطوير الذى يستهدف بالأساس البنية الأساسية خاصة الطرق ومياه الشرب والكهرباء وبناء مساكن جديدة.

وقال إن بداية تنفيذ مشروع التطوير سيكون مدينة الشيخ زويد، والذي دخل حيز التنفيذ ضمن المرحلة الأولى لمبادرة 'حياة كريمة ' .

مشيرا إلي أنه يجري تنفيذ طريق دائرى جديد سيخدم كل أهالى الشيخ زويد.



