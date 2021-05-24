عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شوشة: صرف التعويضات الخاصة بقري بئر العبد الأسبوع المقبل

استمرار مشروعات رصف
استمرار مشروعات رصف الطرق في سيناء

 

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء  ،  إنه تم تحويل أموال التعويضات الخاصة بقرى مركز بئر العبد إلى مجلس مدينة بئر العبد وذلك بعد الانتهاء من توقيع الكشوف  ومن المقرر أن يتم الصرف المستحقين  خلال الأسبوع المقبل.

أما بالنسبة لموقع صرف التعويضات بمدينة رفح،خاصة المنطقة العازلة    فقد  تم تسليم كشوف الأسماء الخاصة بمنطقة دوار التنك للعمل علي  تدقيقها، لبدء عملية الصرف للمواطنين حسب كشوف الاسماء المرسلة لمجلس المدينة  ، حيث سيحصل كل مواطن على حقة.

 

٢٥%:

 

مشيرا إلى  هناك  ملفات يتم استكمالها بمدينة الشيخ زويد  وقراها ، وقد تم رفع قيمة التعويضات المنازل  ٢٥% .
 

وأكد اللواء شوشة،  أن هناك توجيها من السيد رئيس الجمهورية لتطوير مدينة الشيخ زويد ،  حيث تم وضع  تصور لمشروع  التطوير الذى يستهدف بالأساس البنية الأساسية خاصة الطرق ومياه  الشرب والكهرباء وبناء مساكن  جديدة.

وقال إن بداية تنفيذ مشروع التطوير سيكون  مدينة الشيخ زويد، والذي دخل  حيز التنفيذ   ضمن المرحلة الأولى لمبادرة 'حياة كريمة ' .
مشيرا إلي أنه يجري تنفيذ  طريق دائرى جديد سيخدم كل أهالى الشيخ زويد. 

 

txt

ضمن سلسلة اجتماعات مع الوزراء.. مدبولي يتابع تنفيذ مشروعات خطة العام المالي لوزارة الري.. وإعادة استخدام مياه مصرف بحر البقر لتنمية شمال ووسط سيناء


 

التعويضات صرف بئر العبد المستحقين الاسبوع

ترشيحاتنا

تاج الدين: صناعة اللقاحات فى مصر منظومة قومية ساهمت بها كل أركان الدولة

رئيس الوزراء الفلسطيني : مصر شريكة في إعادة إعمار غزة

بالسوشي والورد.. ابن نادية العراقية يزورها بعد أسبوع من وفاتها

الجيش الأمريكي: مستعدون لأي تطورات مع إيران ونعمل على تعزيز دفاعات السعودية

أمريكا تفرض عقوبات واسعة النطاق على إثيوبيا وتتوعد بالمزيد

سعر الدرهم الاماراتى فى البنوك العاملة فى مصر اليوم 24-5-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

قرار جديد من مجلس الدولة بخصوص أسلحة الشركات

نقل صالح جمعة إلى المستشفى

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

صدى البلد يكشف تطورات حالة صالح جمعة بعد نقله إلى المستشفى

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة رئيسية بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

ردد 10 كلمات قبل نومك.. تدعو لك الملائكة بغفران الذنوب حتى تستيقظ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

حادث مروع.. سقوط تلفريك بالركاب من أعلى قمة جبل في إيطاليا.. صور

من رائحة عرقهم.. الكلاب البوليسية الأسرع في اكتشاف مصابي كورونا.. صور

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ