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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات..غدا

قطع - المياه
قطع - المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع  المياه عن بعض المناطق بالقاهرة وهى: ( شارع عين شمس ومتفرعاته – شارع أبو الفتوح عبد الله ومتفرعاته – شارع سليم الأول ومتفرعاته – شارع الزهراء ومتفرعاته – شارع العشرين ومتفرعاته – شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته – شارع أحمد عصمت ومتفرعاته – شارع أحمد عرابي ومتفرعاته – شارع إبراهيم عبد الرازق – الألف مسكن – منطقة الشيراتون بالكامل والملتقي العربي ).

 

 وذلك بدءا من الساعة الـ10 صباح غدٍ الثلاثاء ، وحتى الساعة الـ4 عصر نفس اليوم، نظراً لأعمال صيانة بمحبس قطر 1500 مم بمحطة مياه مسطرد.
 

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

قطع المياة مياة الشرب القاهرة المناطق غدا

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