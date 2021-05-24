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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كورونا

بداية من الأسبوع القادم.. مستشار الرئيس لشئون الصحة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا

الدكتور عوض تاج الدين
الدكتور عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن حالات الشفاء للإصابة بفيروس كورونا فى مصر عالية جدا، حيث إن كثيرا منها إما تكون بسيطة أو متوسطة، ونسب الوفيات تكون فى الحالات الشديدة.


وتوقع "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالأسبوع القادم أو خلال الفترة القادمة سيكون هناك نوع من الانخفاض فى أعداد الحالات، موضحا أنه مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بدأ يؤتى ثماره فى هذا الانخفاض.


وتابع أن المواطنين بدء أن يكون هناك استجابة منهم أكثر بالتطعيمات، لافتا إلى أن تلك التطعيمات تحتوي على فائدة كبيرة جدا وتعود عليهم بالخير، حيث أن لها ثلاث أهداف محددة، الاول هو تقليل الإصابات و الثانى هو تحويل كمية الفيروس بالمجتمع إلى أعراض مرضية أقل، والأخيرة هى تقليل الحالات الحرجة والشديدة بالعناية المركزة بنسبة كبيرة جدا تزيد عن ال85%.


وأشار إلى أن التطعيمات أو اللقاحات مع الإجراءات الاحترازية مهمة جدا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، متابعا أنت إنتشار عدد أماكن اللقاحات فى جميع أنحاء مصر يساعد بشكل كبير فى تسهيل عملية الحصول على اللقاح.

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