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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جوهرة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها برفقة نجلاء بدر

صدى البلد

حرصت الراقصة جوهرة ، على مشاركة متابعيها  صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام.

 

و ظهرت جوهرة ، برفقة الفنانة نجلاء بدر من إحدي الحفلات .

 

من ناحية أخرى ، نفى باسم عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة، حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن ارتباطها بالمطرب عمر كمال صاحب أغنيتي "عود البطل" و"بنت الجيران".

 

وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني ، الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.

 

اطلالة جوهرة الراقصة جوهرة صور جوهرة اخبار فن

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