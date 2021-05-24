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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبرزها تقديم طعام مغشوش..4 حالات لوقف نشاط العربات المتنقلة فى القانون الجديد

عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام المتنقلة

قانون وحدات الطعام المتنقلة من القوانين الصادرة عن البرلمان السابق والتى كان لها تأثير كبير فى توفير فرص عمل للشباب الذى يبحث عن فرصة عمل يكسب منها قوت يومه ، وهذا ما ساعدته فيه الدولة ممثلة فى الحكومة والبرلمان بعد إصدار قانون وحدات الطعام المتنقلة.

ويعتبر قانون وحدات الطعام المتنقلة من القوانين المهمة التى تدعم وتشجع المشروعات الصغيرة ، وهو تشريع لصالح الشباب، ولابد من تطبيقه وتعريف الشباب بهذا القانون ومزاياه، مؤكدة أهمية تواصل المحافظين مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبدء فى تحديد مناطق لوضع عربات الطعام المتنقلة فيها، وتعريف الشباب بمزايا القانون وضوابط تنفيذه، إجراءات تراخيص وعمل هذه العربات.

حالات وقف النشاط


وحدد قانون وحدات الطعام المتنقلة الحالات التى يتم فيها وقف نشاط العربات المتنقلة:
1- فى حالة مخالفة شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل.
2- إذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر.
3- إذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
4- إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.

 

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إعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 3 سنوات.. تسهيلات بالجملة لعربات الطعام المتنقلة بالقانون

العقوبات

ووضع قانون وحدات الطعام المتنقلة عقوبات على كل من يخالف شروط الترخيص:
1- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.
2- وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى

ومنح قانون وحدات الطعام المتنقلة المزيد من التسهيلات للشباب لإقامة مشروعاتهم.

الإعفاءات


ومنح قانون وحدات الطعام المتنقلة مزايا كبيرة لأصحابها:
1- أعفى مشروع القانون، الوحدات المرخص لها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص.
2- لا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب.

قانون وحدات الطعام المتنقلة تقديم طعام مغشوش المشروعات الصغيرة المحافظين 4 حالات لوقف نشاط العربات المتنقلة

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