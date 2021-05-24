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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 168 ألفًا و 718 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

توريد القمح
توريد القمح

أعلن عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم، أن إجمالى كميات القمح التي تم توريدها منذ بداية الموسم، وحتى صباح اليوم الإثنين، بلغ 168 ألفًا و 718 طن قمح.

وقال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، خلال بيان، اليوم، إن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2021 الحالى  يتم من خلال 20 موقعاً تابعاً للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

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وأضاف الهابط، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية  برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها  وفقا لتوجيهات المحافظ.

ومن جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

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