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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة إماراتية: الدبلوماسية الإماراتية تدعم نجاح مصر في وقف إطلاق النار بقطاع غزة

صحف اماراتية
صحف اماراتية

ذكرت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية أن الدبلوماسية الإماراتية تعمل على تدعيم وتعزيز ركائز نجاح الجهود المصرية في إنجاز وقف إطلاق النار في قطاع غزة انطلاقاً من سعيها الدائم لحل الصراعات عن طريق نشر السلام، مشددة على أن الفلسطينيين والإسرائيليين يحتاجون إلى الانتقال من مرحلة التهدئة إلى إعادة إحياء مسار السلام المتجمد منذ سنوات.
وأوضحت ، في افتتاحيتها ، اليوم /الاثنين/ بعنوان " مسارات جديدة " ، أنه لا خلاف عربياً أو دولياً على مبدأ حل الدولتين، لكن آلية هذا الحل تتطلب دفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للاتفاق حولها، أياً كانت الظروف والعراقيل ، مؤكدة أن رؤية الإمارات واضحة في ضرورة العمل المستمر لتحقيق السلام العادل والدائم للجميع لذا تشدد دائماً على أن «اتفاقيات إبراهيم» التي تحمل آمالاً لشعوب المنطقة بالاستقرار والتنمية بعيداً عن الصراعات والحروب.
 

غزة وقف إطلاق النار مصر صحيفة إماراتية

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