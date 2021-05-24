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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

بالسوشي والورد.. ابن نادية العراقية يزورها بعد أسبوع من وفاتها

صدى البلد

نشر أدهم محروس نجل الفنانة الراحلة نادية العراقية صورة له على قبر والدته، عبر صفحته الشخصية فيس بوك.


وظهر في الصورة ابن نادية العراقية وهو يجلس علي الأرض محضرا معه سوشي وورد نظرا لحبها الشديد له.

 

ابنة الفنانة نادية العراقية تطلق صفحة كـ صدقة على روح والدتها

بعد وفاتها بكورونا.. تفاصيل عزاء الفنانة الراحلة نادية العراقية

وتوفيت الفنانة نادية العراقية، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلنت ابنتها مي محروس ، الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك وقالت: "ماما انتقلت الى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة إنا لله وإنا اليه راجعون ".

ودخلت نادية العراقية العناية المركزة وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بعد تدهور حالتها الصحية، وقالت ابنة نادية العراقية إن حالة والدتها تدهورت نتيجة التعسف والتأخير في إجراءات نقلها إلى المستشفى، وذكرت أنها تمر بحالة نفسية سيئة لشعورها أنه لا أحد يتذكرها ولا يعرض عليها أي أدوار.

 

 

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