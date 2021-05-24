بالسوشي والورد.. ابن نادية العراقية يزورها بعد أسبوع من وفاتها

نشر أدهم محروس نجل الفنانة الراحلة نادية العراقية صورة له على قبر والدته، عبر صفحته الشخصية فيس بوك.



وظهر في الصورة ابن نادية العراقية وهو يجلس علي الأرض محضرا معه سوشي وورد نظرا لحبها الشديد له.

وتوفيت الفنانة نادية العراقية، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلنت ابنتها مي محروس ، الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك وقالت: "ماما انتقلت الى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة إنا لله وإنا اليه راجعون ".

ودخلت نادية العراقية العناية المركزة وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بعد تدهور حالتها الصحية، وقالت ابنة نادية العراقية إن حالة والدتها تدهورت نتيجة التعسف والتأخير في إجراءات نقلها إلى المستشفى، وذكرت أنها تمر بحالة نفسية سيئة لشعورها أنه لا أحد يتذكرها ولا يعرض عليها أي أدوار.