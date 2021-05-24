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رئيس التحرير
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برلمان

النائب سيد حنفى يثمن الاهتمام الرئاسى بتوفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجا

النائب سيد حنفى طه
النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم

وجه النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة تحية قلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على متابعته المستمرة للمبادرة التاريخية " حياة كريمة " مثمناً تكليفات الرئيس السيسى للحكومة بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى الريف المصري.

وقال " حنفى " فى تصريح له اليوم إن الرئيس السيسى دائما يعطى أكبر اهتمام ويضرب المثل والقدوة لنا جميعاً فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لأهالينا البسطاء من الفئات الأكثر احتياجاً مناشداً جميع المؤسسات بالدولة خاصة مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " خاصة أن هذه المبادرة غير المسبوقة فى تاريخ مصر يستفيد منها 85 مليون مواطن مصرى يقطنون القرى والريف المصرى.

وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى قد عقد اجتماعاً  مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المجموعة الوزارية والمسئولين عن مبادرة "حياة كريمة".

الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة الجمعيات الأهلية رئيس مجلس الوزراء المجتمع المدني

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