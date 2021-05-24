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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري في الدوري الممتاز

الزمالك
الزمالك

يحل فريق نادي الزمالك، اليوم ضيفا على نظيره المصري البورسعيدي، على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة 24 من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويتصدر نادي الزمالك ، جدول الترتيب برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، بينما يأتي المصري في المركز الثالث بـ39 نقطة من 23 مباراة أيضًا.

 

ويسعى الزمالك ، لمواصلة انتصاراته لتعزيز الصدارة بعدما حقق فوزين متتاليين على حساب إنبي وطلائع الجيش.

 

واستبعد كارتيرون من المباراة الثلاثي، محمود علاء، وعبد الله جمعة، والمغربي حميد أحداد للإصابة.

 

بينما عاد الثنائي محمود عبد الرازق “شيكابالا” ويوسف إبراهيم “أوباما” بعد غيابهما عن اللقاء الماضي ضد طلائع الجيش.

 

الزمالك يبحث عن تعزيز الصدارة أمام المصري في الدوري الممتاز

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كما شهدت القائمة تواجد اللاعب الشاب إمام عاشور ، بعد غيابه للإيقاف 12 مباراة، بسبب الإساءة للأهلي في مقطع فيديو، عقب لقاء القمة بختام دوري الشباب.

 

ومن المقرر ، أن ينتهي إيقاف إمام عاشور بعد لقاء المصري، لكنه انضم للقائمة لخوض معسكرا استعدادا للمباريات المقبلة.

 

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة المصري بتشكيل كالتالي:


في حراسة المرمي : محمد عواد.

الدفاع: حازم إمام - محمود حمدي “الونش” - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد  - فرجاني ساسي.

الوسط الهجومي: محمود عبد الرازق “شيكابالا” - أحمد سيد “زيزو” - أشرف بن شرقي.

الهجوم: سيف الجزيري.

الزمالك تشكيل الزمالك المتوقع أخبار الرياضة المصري البورسعيدي الدوري المصري الدوري الممتاز

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