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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كورونا

تاج الدين: صناعة اللقاحات فى مصر منظومة قومية ساهمت بها كل أركان الدولة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إنه بالتنسيق مع بعض الشركات العالمية خاصة الصينية سيتم تصنيع وتعبئة تطعيم أو لقاح فى مصر، مشيرا إلى أن منظومة صناعة اللقاحات فى مصر تعد منظومة قومية كبيرة جدا الدولة جميعها ساهمت بها من الرئيس السيسي ومجلس الوزراء والحكومة وجميع الجهات المعنية.


وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحصول على اللقاحات تعد ملحمة وطنية فى وقت يعاني فيه العالم من نقصها، موضحا أنه كان هناك فترة من الفترات كان يعاني العالم من نقص فى إنتاج تلك اللقاحات من ناحية، ومن ناحية أخرى الدول التى تنتج اللقاحات تعطى نفسها الأولوية فى الحصول عليها.


وتابع أنه كان هناك تواصل مع جميع المؤسسات العالمية التى تنتج اللقاحات سواء فى الشرق أو الغرب، بحيث يكون هناك نوع من التأمين للحصول على كميات مناسبة، متابعا: "نسعى الحصول على لقاحات أخرى".

محمد عوض تاج الدين لقاح فى مصر الرئيس السيسي اللقاحات ملحمة وطنية

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تاج الدين: صناعة اللقاحات فى مصر منظومة قومية ساهمت بها كل أركان الدولة

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