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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تركيب 14 ألف قطعة موفرة للمياه بدور العبادة بالجيزة

تركيب قطعة موفرة
تركيب قطعة موفرة للمياه بالجيزة

صرح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الشركة قامت بتركيب ١٤٦١٣ قطعة موفرة للمياه بالمساجد الأهلية والكنائس بنطاق محافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع الأحياء ومجالس المدن بالمحافظة.

وأوضح، أن ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والذي يهدف إلي ترشيد الاستهلاك وتقليل نسبة الفاقد من المياه.

وأكد أهمية دور إدارة التوعية فى التعريف بالقطع الموفرة لجمهور العملاء وأهميتها في ترشيد الإستهلاك وتقليل نسبة الفاقد من المياه، مشيراً إلي قيام فريق التوعية بالشركة بإعداد ملصقات يتم لصقها في أماكن تركيب القطع الموفرة وكذلك بمراكز خدمة العملاء.

وناشد رئيس شركة مياه الجيزة، المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه،واستخدام القطع الموفرة بالمنازل كونها تستهدف خفض نسبة الإستهلاك إلي ما يقرب من ٤٥ % الى ٦٠% من الإستهلاك والذى ينعكس أيضاً على قيمة فاتورة المياه.

وتابع، أن الشركة قامت بتوفير القطع الموفرة للمياه علي أن يتم بيعها للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة بكافة أنحاء المحافظة.

مياه الجيزة الصرف الصحى استهلاك المياه المحافظة اسعار المياه

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