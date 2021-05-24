قطع المياه عن دمياط.. اعرف الأماكن والمواعيد

محافظة دمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن قطع المياه عن مناطق البصارطة وعزب النهضة و الخلفية وأولاد حمام والضهرة، اليوم، وعلى مدار ساعات النهار.

جاء في بيان صادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط ، أنه نظرًا لما تقوم به الشركة من أعمال لإصلاح كسر خط مياه ٦٠٠ مم بناحية قرية البستان التى قد تستمر على مدار اربع ساعات متواصلة.

فيما وقد تجرى هذه الأعمال على قدم وساق وفقاً لتوجيهات محافظ دمياط، للانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه بالمناطق السالف ذكره.

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